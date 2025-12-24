राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति-2025-राजस्थान में अब फिल्म,वेब सीरीज की शूटिंग पर 3 करोड़ तक की सब्सिडी, इस तरह मिलेगी करोड़ों रुपए की सब्सिडी

जयपुर. राजस्थान में जिस तरह विरासत,डेजर्ट,इको टूरिज्म बढ़ रहा है उसी तरह से आने वाले समय में राजस्थान में फिल्म टूरिज्म भी परवान पर होगा और राजस्थान भी फिल्मिस्तान बनेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने झुंझुनूं के मंडावा में राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति-2025 को जारी कर दिया है । नीति को जारी करते हुराजस्थान में जिस तरह विरासत, डेजर्ट और इको-टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है, उसी तरह आने वाले समय में राज्य में फिल्म टूरिज्म भी परवान चढ़ेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने झुंझुनूं के मंडावा में राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति-2025 जारी की।नीति जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, मरुस्थलीय भू-भाग, ऐतिहासिक किले, महल और विविध प्राकृतिक लोकेशन्स विश्वस्तरीय हैं। नई फिल्म पर्यटन नीति राज्य को फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करेगी और युवाओं के लिए रोजगार व कौशल विकास के नए अवसर खोलेगी।नई नीति में सब्सिडी, प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रावधान शामिल कर इसे अन्य राज्यों की तुलना में फिल्म निर्माताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया गया है। इसमें फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जैसे—फिल्म, वेब सीरीज और टीवी सीरियल की शूटिंग पर 3 करोड़ तक की सब्सिडी, पूरी फिल्म की शूटिंग राजस्थान में करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी। वहीं देश के फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे 10 चयनित छात्रों को 50 हजार रुपए तक की ट्यूशन फीस और प्रतिमाह 5 हजार रुपए तक का स्टाइपेंड देने का भी प्रावधान है।फिल्म प्रोत्साहन नीति-2025 के प्रमुख प्रावधान