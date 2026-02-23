छात्रों ने एआइ से सीखा गेम कोड तैयार करना, डिजाइन बनाना

एआइ आज केवल जवाब देने वाला टूल नहीं, बल्कि पावरफुल डेवलपमेंट पार्टनर है।उन्होंने बताया कि गूगल एआई स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म से बिना जटिल कोडिंग सीखे भी डिजिटल प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने छात्रों को लाइव डेमो में सही प्रॉम्प्ट लिखकर गेम का कोड तैयार करना, स्कोर-लेवल जोड़ना ,आकर्षक यूआइ डिजाइन बनाना सिखाया। प्रतिभागियों ने छोटे-छोटे गेम व एप मॉडल तैयार किए। सेमीनार में भाग लेने वाली छात्रा खुशी जैन, मदनलाल लूनिया, शुभम जैन ने आयोजन की सराहना की। कहा कि इस तरह के सेमीनार आयोजनों से छात्रों को प्रेरणा मिलती है। राजस्थान पत्रिका एक संपूर्ण समाचार पत्र है, इसके समाज के हर वर्ग से संबंधित समाचारों का समावेश है। उन्होंने पत्रिका के आयोजन की सराहना की। सेमिनार में निशांत, रौनक सिंघवी, खुश माहेश्वरी, जसराज सेठिया सहित बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया।