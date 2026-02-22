Barmer: इंटरनेट बना नशे की खेती का जरिया; पर्दे के पीछे छिपाकर 1.20 करोड़ की अफीम की फसल उगाई

बरामद फसल की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई है। एटीएस व एएनटीएफ के महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि टीम ने आरोपी के खेत पर दबिश दी, जहां पशु बाड़े के पीछे पर्दे की आड़ में सब्जियों, रिजका, बाजरा और अरंडी की फसल के बीच डोडा पोस्त की खेती की गई थी। खेत में कुछ पौधे पकने की स्थिति में थे, जबकि कई पौधों पर डोडे और फूल आ चुके थे। टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए खेतों में छिपकर निगरानी शुरू की। जैसे ही आरोपी फसल देखने पहुंचा, टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।