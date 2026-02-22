Kiradu Temple : राजस्थान में भी है एक खजुराहो मंदिर, घूमिए किराडू मंदिर, अद्भुत नक्काशी देख कहेंगे-वाह

किराडू मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अद्भुत नक्काशी। स्तंभों, गर्भगृह और मंडप पर की गई बारीक कारीगरी और सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। पाषाण से बने देव-देवियों के चित्रण, नृत्य करती अप्सराएं, किन्नर और अन्य अलंकरण आज भी अपने समय की उच्च शिल्पकला का प्रमाण देते हैं।