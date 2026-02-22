22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan : आयुष्मान योजना में बड़ा अपडेट, डाक्टरों के लिए जारी किए गए नए दिशा-निर्देश

Rajasthan : आयुष्मान योजना में बड़ा अपडेट आया है। स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से डाक्टरों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जानें यह क्या हैं?

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 22, 2026

Rajasthan RGHS scheme Ayushman Yojana big update new guidelines issued for doctors

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से आयुष्मान योजना में अब नए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिसमें अब डाक्टरों को मरीज की पर्ची पर दी जाने वाली दवाइयों का स्पष्ट कारण, मरीज का चिकित्सा इतिहास तथा जांच परिणाम अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा जैसी पुरानी बीमारियों का उल्लेख किया जाएगा।

मरीजों की बीमारी का संपूर्ण उल्लेख भी पचीं पर लिखना होगा। चिकित्सकों को मरीज की जांच के दौरान रक्त परीक्षण, इमेजिग जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईसीजी आदि के परिणाम भी पर्ची पर लिखने होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत सभी संबद्ध चिकित्सालयों के डॉक्टरों को पर्ची पर साफ और पढ़ने योग्य जानकारी लिखनी होगी। यदि पर्ची में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

बिलों के नाम पर फर्जीवाडा रोकने का प्रयास

आरजीएचएस में पहले मरीजों की पर्ची पर दवाइयों में बड़े स्तर पर भष्ट्राचार के मामले राज्य सरकार के सामने आए थे। इसी के बाद नए निर्देशों के तहत पर्ची पर स्पष्ट और सुपाठ्य लिखावट में दवाइयों को लिखना होगा। ओवरराइटिंग से बचने और किसी भी प्रकार के सुधार पर साइन करने होंगे। दवाइयों की खुराक और स्पष्ट रुप से अंकित होने चाहिए।

डॉक्टर की सील और हस्ताक्षर आवश्यक

निर्देशों में कहा गया है कि पर्ची पर चिकित्सक के पंजीयन नंबर वाली सील और हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा। साथ ही अस्पताल का नाम, डॉक्टर का नाम और उनकी योग्यता भी स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। मरीज को दी जाने वाली दवाइयों के नाम बड़े अक्षरों में लिखने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत यदि किसी मरीज की लेबोरेट्री जांच कराई जाती है तो उसके परिणाम भी पर्ची में दर्ज करने होंगे। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित लैब जांच रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी, ताकि उपचार प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

मल्टीविटामिन की दवाइयां अस्पताल से

आरजीएचएस में 15 प्रकार की दवाइयों को जिला अस्पताल में उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें मल्टीविटामिन जैसे केल्शियम, विटामिन की दवाइयां, हेल्थ ड्रिंक और अन्य दवाइयां है। इसे आरजीएचएस में लिखने के बाद अनुबंधित मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। ये जिला अस्पताल में उपलब्ध कराई जाएगी।

संपूर्ण जानकारी डाक्टरों को दे दी गई है

आयुष्मान योजना में नई गाइडलाइन की संपूर्ण जानकारी डाक्टरों को दे दी है। इसमें डाक्टरों को संपूर्ण हिस्ट्री, मेडिकल ड्रग लेने के तरीके और जांच रिपोर्ट की संपूर्ण जानकारी देनी होगी।
डॉ. महेंद्र डामोर, अस्पताल अधीक्षक, डूंगरपुर

ये भी पढ़ें

Rajasthan Civic Elections : राजस्थान में निकाय चुनाव अब अप्रेल में संभव नहीं, जानें क्यों?
जयपुर
Rajasthan Nagariya Nikay elections in April are no longer possible know why?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 10:28 am

Published on:

22 Feb 2026 10:19 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan : आयुष्मान योजना में बड़ा अपडेट, डाक्टरों के लिए जारी किए गए नए दिशा-निर्देश

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डूंगरपुर में सड़क हादसा: पति-पत्नी और भाभी की मौत, 17 बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया

डूंगरपुर

Holi Festival : राजस्थान के इस अंचल में होलिका दहन इस लकड़ी के बिना है अपूर्ण, जानें इस बहुउपयोगी पेड़ का नाम

Holi Festival 2026 Rajasthan this region Holika Dahan incomplete without semal wood This tree is multipurpose
डूंगरपुर

राजस्थान में दर्दनाक हादसा, डेढ़ महीने पहले पैदा हुआ मासूम, ठीक से दुलार भी नहीं कर पाए पिता, सड़क हादसे में मौत

Auto accident, Dungarpur auto accident, two children died, two children died in Dungarpur, two children died in Rajasthan, Dungarpur news, Rajasthan news
डूंगरपुर

खुशियां मातम में बदली, बहन की डोली उठने से पहले घर से निकली भाई की अर्थी, गांव में मचा कोहराम

Bike accident, bike accident in Dungarpur, bike accident in Rajasthan, brother death, young man death in Dungarpur, Dungarpur news, बाइक एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट इन डूंगरपुर, बाइक एक्सीडेंट इन राजस्थान, भाई की मौत, डूंगरपुर में युवक की मौत, डूंगरपुर न्यूज
डूंगरपुर

Diya Kumari Gift : सागवाडा में गामड़ी देवकी-गलियाना मार्ग पर बनेंगे पुल-सड़क, अंधेरी माता मंदिर का होगा कायाकल्प

Rajasthan Diya Kumari Gift Sagwada Gamdi Devki-Galiyana road built bridge and road Andheri Mata Temple rejuvenated
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.