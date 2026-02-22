Rajasthan : आयुष्मान योजना में बड़ा अपडेट, डाक्टरों के लिए जारी किए गए नए दिशा-निर्देश

निर्देशों में कहा गया है कि पर्ची पर चिकित्सक के पंजीयन नंबर वाली सील और हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा। साथ ही अस्पताल का नाम, डॉक्टर का नाम और उनकी योग्यता भी स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। मरीज को दी जाने वाली दवाइयों के नाम बड़े अक्षरों में लिखने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत यदि किसी मरीज की लेबोरेट्री जांच कराई जाती है तो उसके परिणाम भी पर्ची में दर्ज करने होंगे। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित लैब जांच रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी, ताकि उपचार प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।