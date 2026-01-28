APO Recruitment Results : एपीओ भर्ती परिणाम पर राजस्थान हाईकोर्ट का दखल से इनकार, याचिकाएं खारिज

आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्राप्त किए हैं। किसी भी अभ्यर्थी की अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में अलग-अलग परफॉर्मेन्स हो सकती है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्व में किसी अन्य परीक्षा में अधिक अंक लाने पर इस परीक्षा में भी अभ्यर्थी अधिक अंक ही लाएगा। इसके अलावा नियमानुसार हर प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक लाने की अनिवार्यता थी। बेग ने कहा कि भर्ती में पूरी पारदर्शिता रखी गई है। ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए।