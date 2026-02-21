Rajasthani Bhasha : 23 साल से है इंतजार, राजस्थानी भाषा को कब मिलेगी मान्यता?, जानें फैक्ट

Rajasthani Bhasha : मिश्री सी मिठास घोलती राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल होने का इंतजार है। प्रदेशवासी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब लोकसभा और विधानसभा में सांसद-विधायक राजस्थानी भाषा में शपथ लेंगे। गर्व के साथ राजस्थानी भाषा बोल सकेंगे। हालांकि इस बार विधानसभा में युवा विधायकों ने प्रयास तो किया लेकिन मान्यता नहीं होने से वे राजस्थानी में शपथ नहीं ले पाए। दूसरी ओर डिजिटल युग में जहां गूगल भी राजस्थानी भाषा को प्लेटफॉर्म दे रहा है, वहीं संसद में मान्यता का प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन आज फिर याद आ गई अपनी पुरानी मांग।