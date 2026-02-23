नशा और घरेलू झगड़े से उजड़ी गृहस्थी को फिर बसाने की उम्मीद

अब अकेले जीवन व्यतीत करना कठिन है, एक बार उजड़ गई गृहस्थी फिर से बसाने की चाह में रविवार को कई लोग एक जगह पहुंचे। महामाया मंदिर के सत्संग हाल में हर किसी के चेहरे पर जीवन साथी तय होने की उम्मीदें साफ दिखाई दी। ये कार्यक्रम था सभी जाति व समाज की विधवा, विधुर व वैध तलाकशुदा महिला, पुरुषों के पुनर्विवाह के परिचय सम्मेलन का। कई लोग ऐसे सामने आए, जिन्होंने कहा, पहली बार सातफेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, परंतु किसी का जीवन साथी झगड़ा तो किसी का नशे की वजह से रिश्ता टूट गया।