23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

नशा और घरेलू झगड़े से उजड़ी गृहस्थी को फिर बसाने की उम्मीद

अब अकेले जीवन व्यतीत करना कठिन है, एक बार उजड़ गई गृहस्थी फिर से बसाने की चाह में रविवार को कई लोग एक जगह पहुंचे। महामाया मंदिर के सत्संग हाल में हर किसी के चेहरे पर जीवन साथी तय होने की उम्मीदें साफ दिखाई दी। ये कार्यक्रम था सभी जाति व समाज की विधवा, विधुर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Feb 23, 2026

नशा और घरेलू झगड़े से उजड़ी गृहस्थी को फिर बसाने की उम्मीद

नशा और घरेलू झगड़े से उजड़ी गृहस्थी को फिर बसाने की उम्मीद

अब अकेले जीवन व्यतीत करना कठिन है, एक बार उजड़ गई गृहस्थी फिर से बसाने की चाह में रविवार को कई लोग एक जगह पहुंचे। महामाया मंदिर के सत्संग हाल में हर किसी के चेहरे पर जीवन साथी तय होने की उम्मीदें साफ दिखाई दी। ये कार्यक्रम था सभी जाति व समाज की विधवा, विधुर व वैध तलाकशुदा महिला, पुरुषों के पुनर्विवाह के परिचय सम्मेलन का। कई लोग ऐसे सामने आए, जिन्होंने कहा, पहली बार सातफेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, परंतु किसी का जीवन साथी झगड़ा तो किसी का नशे की वजह से रिश्ता टूट गया।

पुनर्विवाह की चाह में दिए परिचय, 82 के बीच रिश्ते तय

सामाजिक संस्था रायपुर ब्राइट फाउंडेशन की ओर से पुरानी बस्ती महामाया मंदिर के सत्संग भवन हाल में ऐसे प्रतिभागियों के लिए परिचय सम्मेलन का यह 9 वां वर्ष था। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप गोविंद शितूत ,कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. मनोज ठाकुर, महासचिव अनघा करकशे एवं प्रवक्ता चेतन चंदेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न प्रांतों से 472 प्रतिभागी आए और मंच पर अपनी परेशानी व दुखड़ा सुनाते हुए पूर्व के वैवाहिक स्थिति व पारिवारिक पृष्ठभूमि को मंच से साझा कर सहयोग मांगा।

शादी फिर से होगी या नहीं? यह नसीब पर निर्भर

मुख्य अतिथि भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल ने कहा कि शादी फिर से होगी या नहीं? यह नसीब पर निर्भर है, लेकिन संस्था का प्रयास सराहनीय है। क्योंकि निराशा से भरे चेहरों पर मुस्कान लाने का मंच मुहैया कराना सामाजिक दायित्व भी है। सदर बाजार वार्ड पार्षद मुरली शर्मा ने तलाक पर चिंता जाहिर की। सम्मेलन को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के प्रदेश अध्यक्ष केपी.खण्डे, डॉ.जेआर.सोनी, उत्तम गर्ग, सुरेश रोचलानी, आशुतोष श्रीवास, चंद्रकांत शितूत आदि ने भी संबोधित किया।

मंच से भावुक कर देने वाली दास्तान

बेंग्लूरु के कारोबारी एसआर उदयराज ने बताया कि उनकी उम्र 64 वर्ष है। पत्नी हर रोज झगड़ा करती तो 13 साल पहले तलाक हो गया। वे अंतरजाति पुनर्विवाह के लिए राजी हैं।

  • कोरबा से आए युवराज मालवीय (69 वर्ष) ने कहा, 10 साल पहले पत्नी की मृत्यु हो गई और इकलौती बेटी ससुराल चली गई। उन्हें 55000 पेंशन मिलती है। परंतु अकेले जीवन नहीं कटता।
  • नागपुर से आए राजू मनोहर पोफली (64 वर्ष) ने कहा कि कोल माइंस से रिटायर्ड है, 18000 पेंशन पाते हैं। पत्नी की मृत्यु पीलिया से हुई। जीवन साथी के बिना दिन नहीं कटता।
  • गरियाबंद से आए अमर सिंह नेता (60 वर्ष) ने कहा कि कैंसर से पत्नी की मृत्यु हो गई। उनके तीन लड़के व तीन लड़कियां हैं। किराना दुकान है, परंतु जीवन नीरस है।-रायपुर लाभांडी से डॉ.धनेंद्र मेश्राम (57 वर्ष) ने कहा कि पत्नी का बीमारी से निधन हो गया। 20 वर्ष का एक बेटा है, परंतु वह जीवन साथी चाहते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 12:15 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नशा और घरेलू झगड़े से उजड़ी गृहस्थी को फिर बसाने की उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur: सीजेआई सूर्यकांत ने कहा प्रत्येक व्यक्ति को जनजातीय इतिहास को जानना चाहिए

Raipur
रायपुर

Public News: आलू को तेल में फ्राई करने से बढ़ता है फैट

Public News: आलू को तेल में फ्राई करने से बढ़ता है फैट
रायपुर

131वीं कड़ी: डिजिटल सुरक्षा से लेकर वोकल फॉर लोकल तक का संदेश

131वीं कड़ी: डिजिटल सुरक्षा से लेकर वोकल फॉर लोकल तक का संदेश
रायपुर

आध्यात्मिक आस्था का नया प्रतीक, माता कौशल्या धाम में स्थापित होगी 51 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की प्रतिमा

माता कौशल्या धाम (photo source- Patrika)
रायपुर

विधानसभा में कांग्रेस का नया दायित्व निर्धारण, लखेश्वर बघेल बने उप नेता प्रतिपक्ष, इन अहम पदों पर भी हुई नियुक्तियां, देखें…

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अहम नियुक्तियां (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.