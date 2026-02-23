आध्यात्मिक आस्था का नया प्रतीक, माता कौशल्या धाम में स्थापित होगी 51 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की प्रतिमा

यह भव्य प्रतिमा छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त प्रसिद्ध मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा द्वारा तैयार की गई है। इसे ग्वालियर स्थित सेंड स्टोन आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर में महीनों की मेहनत और बारीक शिल्पकारी से आकार दिया गया। प्रतिमा भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और पारंपरिक कला का सुंदर संगम प्रस्तुत करती है। प्रतिमा में भगवान श्रीराम को वनवासी रूप में दर्शाया गया है, जिसमें वे धनुष-बाण धारण किए संयम, मर्यादा और त्याग के प्रतीक के रूप में दिखाई देंगे। इसे मजबूत और टिकाऊ सेंड मिंट स्टोन से निर्मित किया गया है, ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित और आकर्षक बनी रहे।