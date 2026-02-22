CG News: जन्मदिन पर गृहग्राम बगिया पहुंचे CM साय, माताजी का आशीर्वाद लेकर जनसेवा का संकल्प दोहराया

आज अपने जन्मदिन के पावन अवसर पर गृहग्राम बगिया में पूज्य माताजी के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लिया। उनके स्नेह, संस्कार और शुभाशीष से लोकमंगल एवं जनसेवा के मेरे संकल्प को शक्ति और प्रेरणा मिलती है। माँ के दिखाए सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता के मार्ग पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के सुख, सम्मान और समृद्धि के लिए मेरे प्रयास निरंतर समर्पित भाव से जारी रहेंगे।