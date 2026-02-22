युवक-युवती की पार्किंग में अश्लील हरकत का Video वायरल, इलाके में मचा हड़कंप

पार्किंग में अश्लील हरकत करते पकड़े गए युवक-युवती, वीडियो वायरल
Raipur Viral Video: छत्तीसगढ़ नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित एक रिहायशी परिसर की पार्किंग में कथित अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने की मांग की है।
जानकारी के मुताबिक, पार्किंग क्षेत्र में कुछ युवक-युवतियों की कथित आपत्तिजनक गतिविधियों का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद आसपास के रहवासियों में असंतोष देखा जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है।
संबंधित युवक-युवतियां विदेशी मूल के छात्र बताए जा रहे हैं, जो नया रायपुर स्थित निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। हालांकि उनकी पहचान और राष्ट्रीयता को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि टोके जाने पर विवाद की स्थिति बनी और कहासुनी हुई। वहीं, कुछ आरोप अवैध गतिविधियों से जुड़े होने के भी लगाए गए हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि अब तक नहीं हुई है।
पूरा मामला रायपुर जिले के राखी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो और प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता, स्थान और संबंधित व्यक्तियों की पहचान की जांच की जा रही है। यदि कानून व्यवस्था भंग करने या आपत्तिजनक कृत्य की पुष्टि होती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति—चाहे वह स्थानीय हो या विदेशी छात्र—द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल क्षेत्र में एहतियातन निगरानी बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
