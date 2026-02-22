22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

युवक-युवती की पार्किंग में अश्लील हरकत का Video वायरल, इलाके में मचा हड़कंप

Parking Obscene Act Case: नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित एक रिहायशी परिसर की पार्किंग में कथित अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 22, 2026

पार्किंग में अश्लील हरकत करते पकड़े गए युवक-युवती, वीडियो वायरल

पार्किंग में अश्लील हरकत करते पकड़े गए युवक-युवती, वीडियो वायरल

Raipur Viral Video: छत्तीसगढ़ नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित एक रिहायशी परिसर की पार्किंग में कथित अश्लील हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना पर नाराजगी जताते हुए सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

Raipur Viral Video: वायरल वीडियो से बढ़ी नाराजगी

जानकारी के मुताबिक, पार्किंग क्षेत्र में कुछ युवक-युवतियों की कथित आपत्तिजनक गतिविधियों का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद आसपास के रहवासियों में असंतोष देखा जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है।

विदेशी छात्रों पर आरोप, आधिकारिक पुष्टि नहीं

संबंधित युवक-युवतियां विदेशी मूल के छात्र बताए जा रहे हैं, जो नया रायपुर स्थित निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। हालांकि उनकी पहचान और राष्ट्रीयता को लेकर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि टोके जाने पर विवाद की स्थिति बनी और कहासुनी हुई। वहीं, कुछ आरोप अवैध गतिविधियों से जुड़े होने के भी लगाए गए हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि अब तक नहीं हुई है।

राखी थाना क्षेत्र का मामला, जांच शुरू

पूरा मामला रायपुर जिले के राखी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो और प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता, स्थान और संबंधित व्यक्तियों की पहचान की जांच की जा रही है। यदि कानून व्यवस्था भंग करने या आपत्तिजनक कृत्य की पुष्टि होती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति—चाहे वह स्थानीय हो या विदेशी छात्र—द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल क्षेत्र में एहतियातन निगरानी बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 09:37 am

Published on:

22 Feb 2026 09:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / युवक-युवती की पार्किंग में अश्लील हरकत का Video वायरल, इलाके में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बजट सत्र में पेश होगा मतांतरण विरोधी बिल!

बजट सत्र में पेश होगा मतांतरण विरोधी बिल! CM साय सरकार सख्त कदम... 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव(photo-patrika)
रायपुर

CGPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज, रायपुर में 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा

CGPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज, रायपुर में 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा, जानें पूरी detail...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 23-24 फरवरी को हल्की बारिश के आसार

CG Weather Update: गर्मी के बीच राहत की बूंदें, छत्तीसगढ़ में 23-24 फरवरी को हल्की बारिश के आसार(photo-patrika)
रायपुर

एआई से अब पलक झपकते होगी धान के क्वालिटी की जांच, 360 डिग्री स्कैनिंग से हर दाने की गुणवत्ता का डिजिटल विश्लेषण

CG Dhan Kharidi: काम पर लौटे कर्मचारी, 182 केंद्रों में धान खरीदी के लिए टोकन जारी
रायपुर

Liqur Scam Case: कवासी लखमा सत्र में होंगेे शामिल, शर्तों का करना होगा पालन

CG Liquor Scam: ED की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा, जेल में तबीयत खराब होने का दावा, बोले- बीमारी से जूझ रहा हूं(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.