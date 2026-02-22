CGPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज, रायपुर में 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा, जानें पूरी detail…

परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ ही सीसीटीवी निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों से भी नियमों का पालन करने और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा में शामिल होने की अपील की गई है।