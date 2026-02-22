22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CGPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज, रायपुर में 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा, जानें पूरी detail…

CGPSC Prelims 2026: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए राजधानी में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 22, 2026

CGPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज, रायपुर में 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा, जानें पूरी detail...(photo-patrika)

CGPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज, रायपुर में 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा, जानें पूरी detail...(photo-patrika)

CGPSC Prelims 2026: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को आयोजित की जा रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए राजधानी में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं।

CGPSC Prelims 2026: दो पालियों में होगी परीक्षा

परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले केंद्रों के प्रवेश द्वार सील कर दिए जाएंगे। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

238 पदों के लिए हो रही परीक्षा

इस बार परीक्षा कुल 238 प्रशासनिक पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इनमें सर्वाधिक 51 पद नायब तहसीलदार के लिए स्वीकृत हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों के अन्य पदों पर भी चयन किया जाएगा। राज्य सेवा परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह और प्रतिस्पर्धा का माहौल है। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी राजधानी समेत प्रदेशभर के केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।

सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम

परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ ही सीसीटीवी निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों से भी नियमों का पालन करने और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा में शामिल होने की अपील की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 08:56 am

Published on:

22 Feb 2026 08:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CGPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज, रायपुर में 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा, जानें पूरी detail…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में 23-24 फरवरी को हल्की बारिश के आसार

CG Weather Update: गर्मी के बीच राहत की बूंदें, छत्तीसगढ़ में 23-24 फरवरी को हल्की बारिश के आसार(photo-patrika)
रायपुर

एआई से अब पलक झपकते होगी धान के क्वालिटी की जांच, 360 डिग्री स्कैनिंग से हर दाने की गुणवत्ता का डिजिटल विश्लेषण

CG Dhan Kharidi: काम पर लौटे कर्मचारी, 182 केंद्रों में धान खरीदी के लिए टोकन जारी
रायपुर

Liqur Scam Case: कवासी लखमा सत्र में होंगेे शामिल, शर्तों का करना होगा पालन

CG Liquor Scam: ED की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा, जेल में तबीयत खराब होने का दावा, बोले- बीमारी से जूझ रहा हूं(photo-patrika)
रायपुर

kidnapping case: 1 को 15 रुपए बनाकर देने और मौत का भय दिखाकर लाखों वसूले, विशेष पूजा के लिए मांग रहा था 25 लाख

Jaipur Kidnapping News Youth Held for 15 Lakh Ransom After Threatening
रायपुर

CG News: एम्स की दूसरी मंजिल से मरीज ने लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत

CG News: एम्स की दूसरी मंजिल से मरीज ने लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.