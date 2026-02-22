CG Weather Update: गर्मी के बीच राहत की बूंदें, छत्तीसगढ़ में 23-24 फरवरी को हल्की बारिश के आसार

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के में बढ़ती गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। अधिकतम तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच अब लोगों को हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र और उससे जुड़े चक्रवाती परिसंचरण के असर से छत्तीसगढ़ में नमी भरी हवाओं का प्रवेश शुरू हो गया है। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।