बजट सत्र में पेश होगा मतांतरण विरोधी बिल! CM साय सरकार सख्त कदम… 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव

विधानसभा सचिवालय को सत्र के लिए कुल 2,813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1,437 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। डॉ. रमन सिंह ने स्पष्ट किया कि फिलहाल डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। सत्र के दौरान 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 112 याचिकाओं पर भी चर्चा की जाएगी। बजट सत्र को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर सदन में व्यापक चर्चा और बहस की संभावना जताई जा रही है।