22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र ने गले में तार बांधकर की खुदकुशी, इलाके में मचा हड़कंप

Raipur NEET Student Suicide: छत्तीसगढ़ के रायपुर के पुरानीबस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत भांठागांव स्थित अवधपुरी में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 22, 2026

रायपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र ने गले में तार बांधकर की खुदकुशी, इलाके में मचा हड़कंप(photo-patrika)

रायपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र ने गले में तार बांधकर की खुदकुशी, इलाके में मचा हड़कंप(photo-patrika)

Raipur NEET Student Suicide: छत्तीसगढ़ के रायपुर के पुरानीबस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत भांठागांव स्थित अवधपुरी में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के लोग सकते में आ गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्र ने दो मंजिला इमारत से गले में जीआई तार बांधकर छलांग लगा दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का शव फंदे पर लटका हुआ पाया गया, जिसे देखकर इलाके में हड़कंप मच गया।

Raipur NEET Student Suicide: मृतक की पहचान

मृतक की पहचान रायगढ़ निवासी पुष्पेंद्र पटेल के रूप में हुई है। वह भांठागांव में किराए के मकान में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सूचना मिलते ही पुरानीबस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई है। हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके।

इलाके का माहौल

घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और स्थानीय लोग इस दुखद घटना पर अफसोस व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के संबंध में कोई भी सूचना देने की अपील की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार छात्र की परीक्षा की तैयारी और मानसिक दबाव के कारण यह कदम उठाने की संभावना जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 11:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र ने गले में तार बांधकर की खुदकुशी, इलाके में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बजट सत्र में पेश होगा मतांतरण विरोधी बिल!

बजट सत्र में पेश होगा मतांतरण विरोधी बिल! CM साय सरकार सख्त कदम... 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव(photo-patrika)
रायपुर

युवक-युवती की पार्किंग में अश्लील हरकत का Video वायरल

पार्किंग में अश्लील हरकत करते पकड़े गए युवक-युवती, वीडियो वायरल
रायपुर

CGPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज, रायपुर में 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा

CGPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज, रायपुर में 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा, जानें पूरी detail...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 23-24 फरवरी को हल्की बारिश के आसार

CG Weather Update: गर्मी के बीच राहत की बूंदें, छत्तीसगढ़ में 23-24 फरवरी को हल्की बारिश के आसार(photo-patrika)
रायपुर

एआई से अब पलक झपकते होगी धान के क्वालिटी की जांच, 360 डिग्री स्कैनिंग से हर दाने की गुणवत्ता का डिजिटल विश्लेषण

CG Dhan Kharidi: काम पर लौटे कर्मचारी, 182 केंद्रों में धान खरीदी के लिए टोकन जारी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.