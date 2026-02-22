रायपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र ने गले में तार बांधकर की खुदकुशी, इलाके में मचा हड़कंप

Raipur NEET Student Suicide: छत्तीसगढ़ के रायपुर के पुरानीबस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत भांठागांव स्थित अवधपुरी में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के लोग सकते में आ गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्र ने दो मंजिला इमारत से गले में जीआई तार बांधकर छलांग लगा दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का शव फंदे पर लटका हुआ पाया गया, जिसे देखकर इलाके में हड़कंप मच गया।