नशा करने के लिए चुराते थे वाहन, दो वाहन चोर पकड़े

यह था मामला

प्रागपुरा निवासी सुरेन्द्र सिंह 8 दिसंबर को सीएनजी पेट्रोल पंप चौमू रोड (सीकर रोड) हरमाड़ा में रात 9 बजे गया था। काम पूरा करने के बाद वह माधव नगर श्याम ट्रेडिंग कंपनी के सामने बाइक खड़ी करके खाना खाने चला गया। रात 10.30 बजे खाना खाकर लौटा तो बाइक नहीं मिली। इसी तरह 22 दिसंबर को गोविंद नगर जोडला निवासी मदनलाल सैनी ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसने बाइक धर्मकांटे के पीछे खड़ी कर चाबी उसी में भूल गया था। 20 मिनट लौट कर आया तो बाइक चोरी हो चुकी थी। हरमाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद आरोपियों को पकड़ लिया।