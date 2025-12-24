नशा करने के लिए चुराते थे वाहन, दो वाहन चोर पकड़े

हरमाड़ा में वाहन चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की तीन बाइक बरामद की है।
डीसीपी (पश्चिम) हनुमान प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विकास बुनकर उर्फ विक्की (19) और अजय राणा (19) हरमाड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने वाहन चोरों की तलाश के लिए घटनास्थल व उसके आस-पास के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपियों को पकड़ लिया।
नशे के शौक के लिए चुराते थे वाहन
पुलिस ने बताया कि आरोपी नशा करने के आदि है। नशे के शौक को पूरा करने के लिए चोरी करते है। आरोपी पार्किंग व सुनसान जगह पर रैकी करते थे। पार्किंग व सुनसान जगह पर खड़े वाहनों में से वाहन चुराकर मुख्य मार्ग को छोड़कर अंदर के मार्ग से होते हुए व सीसीटीवी कैमरों के बचने के लिए गलियों से वाहन को लेकर जाते थे। फिर चुराए गए वाहन को औने पौने दामों में बेचकर मौज मस्ती और नशे में पैसों को खर्च कर देते थे।
यह था मामला
प्रागपुरा निवासी सुरेन्द्र सिंह 8 दिसंबर को सीएनजी पेट्रोल पंप चौमू रोड (सीकर रोड) हरमाड़ा में रात 9 बजे गया था। काम पूरा करने के बाद वह माधव नगर श्याम ट्रेडिंग कंपनी के सामने बाइक खड़ी करके खाना खाने चला गया। रात 10.30 बजे खाना खाकर लौटा तो बाइक नहीं मिली। इसी तरह 22 दिसंबर को गोविंद नगर जोडला निवासी मदनलाल सैनी ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसने बाइक धर्मकांटे के पीछे खड़ी कर चाबी उसी में भूल गया था। 20 मिनट लौट कर आया तो बाइक चोरी हो चुकी थी। हरमाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद आरोपियों को पकड़ लिया।
