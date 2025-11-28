Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur: हेलीकॉप्टर से आई नई दुल्हन, क्षेत्र में बना आकर्षण का केंद्र, देखने वालों की उमड़ी भीड़

Bharatpur News: भरतपुर जिले के वैर इलाके में हेलीकॉप्टर से उतरी दुल्हन को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दूल्हे ने बताया कि इस पल को यादगार बनाने के लिए दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाया गया।

भरतपुर

image

Kamal Mishra

Nov 28, 2025

Bharatpur

हेलीकॉप्टर से उतरी दुल्हन का स्वागत करते लोग (फोटो-पत्रिका)

भरतपुर। जिले के वैर इलाके में बस स्टैंड निवासी उद्योगपति दिलीप शर्मा ने अपने भतीजे कुलदीप शर्मा की शादी को यादगार बनाने के लिए नववधू क्षमा शर्मा का स्वागत अनोखे अंदाज में किया। नवदंपति को हेलीकॉप्टर से लेकर आने का यह आयोजन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना गया।

जानकारी के अनुसार नवविवाहित कुलदीप शर्मा और क्षमा शर्मा को डीग से उड़न खटोले द्वारा सबसे पहले उनके पैतृक गांव लखनपुर लाया गया, जहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए गांव की परिक्रमा की गई।

मंदिरों पर की गई पुष्प वर्षा

इसके बाद वैर कस्बे के बाबा मनोहर दास मंदिर पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर से पुनः पुष्प वर्षा की गई और भक्तिमय वातावरण में नई जोड़ी ने आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए नगरपालिका परिसर में विशेष रूप से हेलीपैड तैयार किया गया था, जहां नवदंपति हेलीकॉप्टर से उतरे।

दुल्हन को देखने के लिए उमड़ी भीड़

इस अनोखे आयोजन ने क्षेत्र में उत्साह और आकर्षण का माहौल बना दिया। ग्रामीणों और कस्बेवासियों में हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन को देखने की उत्सुकता दिनभर बनी रही।

दुल्हन ने क्या कहा?

दूल्हे कुलदीप शर्मा ने बताया की उनके परिजनों की इच्छी थी कि वह दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाएं। उनके द्वारा वैर क्षेत्र के आसपास और वहां पर मौजूद देवी-देवताओं के मंदिरों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। दुल्हन क्षमा शर्मा ने बताया कि 'मेरे ससुराल वालों की इच्छा थी कि वे हेलिकॉप्टर से दुल्हन को लेकर आएं।'

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur: हेलीकॉप्टर से आई नई दुल्हन, क्षेत्र में बना आकर्षण का केंद्र, देखने वालों की उमड़ी भीड़

