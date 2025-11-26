राजस्थान में यहां पहली बार हेलीकॉप्टर से दूल्हा-दुल्हन की शाही विदाई, ग्रामीणों में दिखा जबरदस्त उत्साह

जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि नवविवाहित जोड़े को हेलीकॉप्टर से विदा किया जाएगा, मैदान में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। हेलीकॉप्टर के उतरते ही तेज आवाज और उड़ती धूल के बीच ग्रामीणों में जोश चरम पर पहुंच गया। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला, जो हेलीकॉप्टर को नज़दीक से देखने के लिए दौड़ पड़े। महिलाओं और बुजुर्गों ने भी इस अविस्मरणीय क्षण को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया और कई लोग लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते नजर आए।