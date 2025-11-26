Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान में यहां पहली बार हेलीकॉप्टर से दूल्हा-दुल्हन की शाही विदाई, ग्रामीणों में दिखा जबरदस्त उत्साह

Rajasthan Unique Wedding: माजरीकलां क्षेत्र के रेवाना गांव में अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब एक विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन की शाही विदाई के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Nov 26, 2025

Royal-farewell-of-the-bride-and-groom

हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले दूल्हा-दुल्हन। फोटो: पत्रिका

टपूकड़ा। माजरीकलां क्षेत्र के रेवाना गांव में मंगलवार को एक अनोखा और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जब एक विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन की शाही विदाई के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया गया। बूढ़ी बावल निवासी दूल्हा सोनू आर्यन निवासी बूढ़ी बावल और रेवाना गांव की दुल्हन रीना यादव पुत्री अजीत सिंह यादव की इस अनोखी विदाई ने पूरे इलाके में उत्सुकता का माहौल पैदा कर दिया।

जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि नवविवाहित जोड़े को हेलीकॉप्टर से विदा किया जाएगा, मैदान में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। हेलीकॉप्टर के उतरते ही तेज आवाज और उड़ती धूल के बीच ग्रामीणों में जोश चरम पर पहुंच गया। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला, जो हेलीकॉप्टर को नज़दीक से देखने के लिए दौड़ पड़े। महिलाओं और बुजुर्गों ने भी इस अविस्मरणीय क्षण को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया और कई लोग लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते नजर आए।

गांव में पहली बार दिखा ऐसा नजारा

स्थानीय लोगों का कहना है कि रेवाना गांव में किसी शादी में पहली बार हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया है। दूल्हा सोनू आर्यन और दुल्हन रीना यादव ने हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर हाथ हिलाकर सभी ग्रामीणों का अभिवादन किया, जिससे माहौल तालियों और शुभकामनाओं से गूंज उठा। परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ विवाह पूर्ण करने के बाद विशेष सुरक्षा व्यवस्था में नवविवाहित दंपती को हेलीकॉप्टर में बैठाया गया।

हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर को देखते रहे ग्रामीण

उड़ान भरते ही आसमान में रोमांच का एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। ग्रामीणों ने हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर को निहारते हुए नवदंपती को सुख-समृद्धि से भरे वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर देवेंद्र यादव, इंद्रपाल यादव सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं बूढ़ी बावल में हेलीकॉप्टर को देखने को लोग उमड़ गए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: ससुराल में शादी अटेंड करने पहुंचा 6 करोड़ रुपए के गबन का आरोपी, पुलिस ने दबोचा
जयपुर
Shankarlal-Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Nov 2025 12:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान में यहां पहली बार हेलीकॉप्टर से दूल्हा-दुल्हन की शाही विदाई, ग्रामीणों में दिखा जबरदस्त उत्साह

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

NSG कमांडो सुनील जोधा ने 40 लोगों की बचाई थी जान, सीने में आज भी दफन है एक गोली

अलवर

इंदिरा गांधी स्टेडियम में आर्मी के जवानों ने दिखाए मोटरसाइकिल पर हैरतअंगेज कारनामे  

अलवर

मत्स्य उत्सव में रंग-बिरंगे परिधान में पहुंची पद्मश्री गुलाबो सपेरा   

अलवर

मुझे जिंदा जमीन में दबा दिया था, फिर भी बच गई… इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा- गुलाबो सपेरा से पत्रिका की खास बातचीत

अलवर

टाइगर ST-2304 का भर रहा घाव, चोट लगने के कारण का अभी नहीं लगा पता 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.