राजस्थान में यहां पहली बार हेलीकॉप्टर से दूल्हा-दुल्हन की शाही विदाई, ग्रामीणों में दिखा जबरदस्त उत्साह

हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले दूल्हा-दुल्हन। फोटो: पत्रिका
टपूकड़ा। माजरीकलां क्षेत्र के रेवाना गांव में मंगलवार को एक अनोखा और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला, जब एक विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन की शाही विदाई के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया गया। बूढ़ी बावल निवासी दूल्हा सोनू आर्यन निवासी बूढ़ी बावल और रेवाना गांव की दुल्हन रीना यादव पुत्री अजीत सिंह यादव की इस अनोखी विदाई ने पूरे इलाके में उत्सुकता का माहौल पैदा कर दिया।
जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि नवविवाहित जोड़े को हेलीकॉप्टर से विदा किया जाएगा, मैदान में बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। हेलीकॉप्टर के उतरते ही तेज आवाज और उड़ती धूल के बीच ग्रामीणों में जोश चरम पर पहुंच गया। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला, जो हेलीकॉप्टर को नज़दीक से देखने के लिए दौड़ पड़े। महिलाओं और बुजुर्गों ने भी इस अविस्मरणीय क्षण को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया और कई लोग लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते नजर आए।
स्थानीय लोगों का कहना है कि रेवाना गांव में किसी शादी में पहली बार हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया है। दूल्हा सोनू आर्यन और दुल्हन रीना यादव ने हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर हाथ हिलाकर सभी ग्रामीणों का अभिवादन किया, जिससे माहौल तालियों और शुभकामनाओं से गूंज उठा। परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ विवाह पूर्ण करने के बाद विशेष सुरक्षा व्यवस्था में नवविवाहित दंपती को हेलीकॉप्टर में बैठाया गया।
उड़ान भरते ही आसमान में रोमांच का एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। ग्रामीणों ने हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर को निहारते हुए नवदंपती को सुख-समृद्धि से भरे वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर देवेंद्र यादव, इंद्रपाल यादव सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं बूढ़ी बावल में हेलीकॉप्टर को देखने को लोग उमड़ गए।
