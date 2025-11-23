Rajasthan Crime: ससुराल में शादी अटेंड करने पहुंचा 6 करोड़ रुपए के गबन का आरोपी, पुलिस ने दबोचा

दो माह पहले जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर के मुय प्रबंधक सुरेन्द्र शर्मा ने चौमूं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने चौमूं सीसीबी शाखा से अलग-अलग तिथियों में 4 करोड़ 60 लाख 33 हजार 127 रुपए नकद, जबकि एचडीएफसी, जाना स्मॉल फाइनेंस और फेडरल बैंक के खातेदारों के साथ सांठ-गांठ कर 1 करोड़ 75 लाख 63 हजार 296 रुपए आरटीजीएस/नेट के माध्यम से गबन किए।