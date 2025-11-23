Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Crime: ससुराल में शादी अटेंड करने पहुंचा 6 करोड़ रुपए के गबन का आरोपी, पुलिस ने दबोचा

करोड़ों रुपए के गबन मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ससुराल में शादी अडेंट करने पहुंचा था।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 23, 2025

Shankarlal-Sharma

आरोपी शंकरलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका

जयपुर/चौमूं। चीथवाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति में करोड़ों रुपए के गबन मामले में फरार चल रहे व्यवस्थापक शंकरलाल शर्मा को चौमूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चंदवाजी इलाके के लबाना गांव में ससुराल पक्ष में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आया था। तभी पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया।

पुलिस के अनुसार चीथवाड़ी के गगोरियों की ढाणी निवासी शंकरलाल पर व्यवस्थापक रहते हुए सहकारी समिति के फंड से 6 करोड़ 35 लाख 96 हजार रुपए के गबन का आरोप है। आरोपी के खिलाफ दो महीने पहले मामला दर्ज हुआ था, तभी से वह फरार था।

पुलिसकर्मी ने दो दिन की निगरानी

जांच में जुटी पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी के ससुराल में शादी है और जिसमें उसके आने की संभावना है। ऐसे में पुलिस टीम के एक कांस्टेबल ने दो दिन तक समारोह में होने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखी। शादी समारोह में जैसे ही आरोपी नजर आया, उसे गिरफ्तार कर लिया।

ये है पूरा मामला

दो माह पहले जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर के मुय प्रबंधक सुरेन्द्र शर्मा ने चौमूं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने चौमूं सीसीबी शाखा से अलग-अलग तिथियों में 4 करोड़ 60 लाख 33 हजार 127 रुपए नकद, जबकि एचडीएफसी, जाना स्मॉल फाइनेंस और फेडरल बैंक के खातेदारों के साथ सांठ-गांठ कर 1 करोड़ 75 लाख 63 हजार 296 रुपए आरटीजीएस/नेट के माध्यम से गबन किए।

बैंक की जांच कमेटी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कई एग्रो कंपनियों और सहकारी समितियों के साथ मिलीभगत कर राशि का हस्तांतरण किया। विभाग ने इस मामले में चौमूं सीसीबी शाखा की कैशियर प्रज्ञा पारीक और तत्कालीन मैनेजर गोकुल चंद को भी एपीओ कर दिया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Congress: राजस्थान में कांग्रेस के 12 MLA और 5 पूर्व विधायक बने जिलाध्यक्ष, 8 नेताओं को फिर मौका
जयपुर
Sukhjinder-Singh-Randhawa-Govind-Singh-Dotasara

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 10:18 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Crime: ससुराल में शादी अटेंड करने पहुंचा 6 करोड़ रुपए के गबन का आरोपी, पुलिस ने दबोचा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Free Treatment: दुर्लभ रोग पीड़ित बच्चों के लिए नई उम्मीद बनी आयुष्मान बाल सम्बल योजना

जयपुर

जयपुर में ट्रैफिक सुधार का मेगा एक्शन; 20 हजार ई-रिक्शा पर गिरेगी गाज, पुलिस और RTO की संयुक्त कार्रवाई

जयपुर

Rajasthan Bureaucracy: छह माह में सीएमओ से 3 बड़े अफसर बाहर, जानें हटाए जाने की वजह

IAS-Shikhar-Agarwal-IAS-Alok-Gupta-IPS-Gaurav-Srivastava-2
जयपुर

Rajasthan : बजट 2026 में लिखी जाएगी 20 साल आगे के राजस्थान की इबारत, AI से होगी मॉनिटरिंग

Rajasthan Budge 2026 will define state future 20 years AI monitoring V. Srinivas said
जयपुर

Rajasthan Congress: राजस्थान में कांग्रेस के 12 MLA और 5 पूर्व विधायक बने जिलाध्यक्ष, 8 नेताओं को फिर मौका

Sukhjinder-Singh-Randhawa-Govind-Singh-Dotasara
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.