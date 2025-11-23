Rajasthan Crime: ससुराल में शादी अटेंड करने पहुंचा 6 करोड़ रुपए के गबन का आरोपी, पुलिस ने दबोचा

आरोपी शंकरलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका
जयपुर/चौमूं। चीथवाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति में करोड़ों रुपए के गबन मामले में फरार चल रहे व्यवस्थापक शंकरलाल शर्मा को चौमूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चंदवाजी इलाके के लबाना गांव में ससुराल पक्ष में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आया था। तभी पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया।
पुलिस के अनुसार चीथवाड़ी के गगोरियों की ढाणी निवासी शंकरलाल पर व्यवस्थापक रहते हुए सहकारी समिति के फंड से 6 करोड़ 35 लाख 96 हजार रुपए के गबन का आरोप है। आरोपी के खिलाफ दो महीने पहले मामला दर्ज हुआ था, तभी से वह फरार था।
जांच में जुटी पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी के ससुराल में शादी है और जिसमें उसके आने की संभावना है। ऐसे में पुलिस टीम के एक कांस्टेबल ने दो दिन तक समारोह में होने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखी। शादी समारोह में जैसे ही आरोपी नजर आया, उसे गिरफ्तार कर लिया।
दो माह पहले जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर के मुय प्रबंधक सुरेन्द्र शर्मा ने चौमूं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने चौमूं सीसीबी शाखा से अलग-अलग तिथियों में 4 करोड़ 60 लाख 33 हजार 127 रुपए नकद, जबकि एचडीएफसी, जाना स्मॉल फाइनेंस और फेडरल बैंक के खातेदारों के साथ सांठ-गांठ कर 1 करोड़ 75 लाख 63 हजार 296 रुपए आरटीजीएस/नेट के माध्यम से गबन किए।
बैंक की जांच कमेटी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कई एग्रो कंपनियों और सहकारी समितियों के साथ मिलीभगत कर राशि का हस्तांतरण किया। विभाग ने इस मामले में चौमूं सीसीबी शाखा की कैशियर प्रज्ञा पारीक और तत्कालीन मैनेजर गोकुल चंद को भी एपीओ कर दिया था।
