वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामला, 10 आरोपियों की तलाश तेज, एसओजी की कई जगह दबिश

अमन, सौरभ और जबराराम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि जबराराम से पेपर हासिल करने के बाद अमन जोरवाल ने इसे 9.50 लाख रुपए में आगे बेचा। आरोपी अमन जोरवाल वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में लेखाकार प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत है, जबकि दौसा के महुवा निवासी सौरभ मीणा सवाई माधोपुर के गुढ़ा रेंज स्थित बोदल नाका चौकी में वनरक्षक के पद पर तैनात है।