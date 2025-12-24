24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामला, 10 आरोपियों की तलाश तेज, एसओजी की कई जगह दबिश

Paper Leak Case: वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी की कार्रवाई तेज हो गई है। 50 हजार के इनामी आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 10 फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 24, 2025

Paper Leak Case

प्रतीकात्मक तस्वीर

जयपुर। वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 में पेपर लीक प्रकरण को लेकर स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) की कार्रवाई तेज हो गई है। एसओजी की कई टीमें 10 फरार आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। फरार आरोपियों में परीक्षा से पहले पेपर खरीदने वाले परीक्षार्थी और गिरोह के अन्य सदस्य शामिल हैं।

अहम जानकारियां मिलीं

एसओजी सूत्रों के अनुसार 50 हजार रुपए के इनामी जबराराम जाट की गिरफ्तारी के बाद कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने परीक्षार्थियों से 5-5 लाख रुपए लेकर उन्हें परीक्षा से पहले पेपर रटवाया था। इस मामले में एसओजी ने टोडाभीम निवासी अमन जोरवाल मीणा और उसके साले सौरभ मीणा को गिरफ्तार किया है।

यह वीडियो भी देखें

अमन, सौरभ और जबराराम को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि जबराराम से पेपर हासिल करने के बाद अमन जोरवाल ने इसे 9.50 लाख रुपए में आगे बेचा। आरोपी अमन जोरवाल वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में लेखाकार प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत है, जबकि दौसा के महुवा निवासी सौरभ मीणा सवाई माधोपुर के गुढ़ा रेंज स्थित बोदल नाका चौकी में वनरक्षक के पद पर तैनात है।

ये भी पढ़ें

National Farmers Day: अलवर के किसानों-पशुपालकों को बड़ी सौगात, विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों की सहायता राशि हस्तांतरित
अलवर
National Farmers Day, National Farmers Day in Rajasthan, National Farmers Day in Alwar, financial assistance to farmers, Alwar News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 06:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 पेपर लीक मामला, 10 आरोपियों की तलाश तेज, एसओजी की कई जगह दबिश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर : महिला से पूछा मंगलसूत्र सोने का है या नकली, असली बताते ही उतरवाकर ले गए बदमाश, जाते समय दी कागज की पुड़िया

Rajasthan Police
जयपुर

अलीगढ़ से खरीदे थे हथियार, पुलिस ने दबोचा

जयपुर

कोटा रेंज समीक्षा बैठक: डीजीपी बोले- जनता तक पहुंचे पुलिस के अच्छे काम, बुनियादी ढांचे में सुधार के दिए निर्देश

जयपुर

सावधान..राजस्थान में यह दवा निकली नकली, घर-घर होता है उपयोग

Rajasthan Flags Fake Medicine Again
जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट: खर्च सीमा दोगुना तक बड़ी, अब 1 लाख खर्च कर सकेंगे सरपंच उम्मीदवार

Rajasthan panchayat nikay elections
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.