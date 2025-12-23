23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020: पेपर लीक मामले में JDA का लेखाकार और वनरक्षक गिरफ्तार, किराए के मकान में पढ़ाया था पेपर

Forest Guard Paper Leak: वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 में पेपर लीक के मामले में एसओजी ने कार्रवाई करते हुए जेडीए के लेखाकार अमन जोरवाल और वनरक्षक सौरभ कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 23, 2025

Forest-Guard-Paper-Leak-2

अमन जोरवाल और सौरभ कुमार मीणा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 में पेपर लीक के मामले में एसओजी ने कार्रवाई करते हुए जेडीए के लेखाकार अमन जोरवाल और वनरक्षक सौरभ कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने बताया कि 13 नवंबर 2022 को कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की ओर से आयोजित वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 में पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी और 50 हजार के इनामी जबराराम जाट से पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली।

जांच में सामने आया कि टोडाभीम निवासी अमन जोरवाल पुत्र हरलाल मीणा, हाल निवासी सी-18 महावीर नगर विस्तार कॉलोनी, करतारपुरा (जयपुर) ने अपने किराए के मकान पर अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया था। डीआइजी परिस देशमुख ने बताया कि अमन जोरवाल वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में लेखाकार प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत है। उसे 17 दिसंबर को पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि उसने प्रथम पारी के दो और द्वितीय पारी के दो अभ्यर्थियों को लालसोट रोड क्षेत्र में पेपर पढ़ाया।

पेपर पढ़ाने के बदले 9.50 लाख वसूले

इसके अलावा दो अन्य अभ्यर्थियों, जिनमें अमन का साला सौरभ कुमार मीणा भी है, द्वितीय पारी का सॉल्वड पेपर उसके किराए के मकान पर पढ़ा। पेपर पढ़ाने के बदले अमन जोरवाल ने कुल 9.50 लाख रुपए वसूले। इस मामले में 21 दिसंबर को सौरभ कुमार मीणा को भी गिरफ्तार किया गया। सौरभ मूलत: साथा, महुवा का रहने वाला है और वर्तमान में चौकी बोदल नाका, गुढ़ा रेंज, सवाई माधोपुर में वनरक्षक के पद पर तैनात है।

जबराराम जाट ने प्रिंटिंग प्रेस से 23 लाख में खरीदा था पेपर

मुख्य आरोपी जबराराम जाट ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से 23 लाख रुपए में पेपर खरीद था। जिसे कई ग्रुपों में बेचकर 1.50 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की थी। जबराराम बाड़मेर के सरकारी स्कूल में शिक्षक पद पर कार्यरत था। जिसे बाद में बर्खास्त कर दिया गया था। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराने वाले खिलान सिंह उर्फ केडी डॉन को भी एसओजी ने दबोच लिया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Teacher Recruitment: राजस्थान में 15 साल में शिक्षकों की सबसे छोटी भर्ती, 7759 पदों के लिए इतने लाख युवा कतार में
सीकर
Rajasthan-Teacher-Exam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 07:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020: पेपर लीक मामले में JDA का लेखाकार और वनरक्षक गिरफ्तार, किराए के मकान में पढ़ाया था पेपर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Aravali Hills News: अरावली पर्वतमाला पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

Aravali-Hills-News
जयपुर

राजस्थान भवन विनियम में संशोधन, होटल-वेयरहाउस को मिली नई छूट, किए गए कई बदलाव

Rajasthan building regulations Amendments Hotels and warehouses receive new exemptions several changes made
जयपुर

Save Aravalli: पत्रिका ने सोशल मीडिया के जरिये आमजन से मांगी अरावली पर्वतमाला मामले में राय, जानें क्या बोले यूजर्स

Save-Aravali
जयपुर

जयपुर के पहले सिग्नल फ्री चौराहे पर दिखेंगे मोर-कठपुतली, 80 लाख से सौंदर्यन, दूसरों की अनदेखी

जयपुर

लोगों को हंसाने वाला खुद रो पड़ा, हास्य कलाकार पन्या सेपट के बेटे का शव होटल में मिला, सुसाइड की आशंका

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.