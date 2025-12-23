वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020: पेपर लीक मामले में JDA का लेखाकार और वनरक्षक गिरफ्तार, किराए के मकान में पढ़ाया था पेपर

जांच में सामने आया कि टोडाभीम निवासी अमन जोरवाल पुत्र हरलाल मीणा, हाल निवासी सी-18 महावीर नगर विस्तार कॉलोनी, करतारपुरा (जयपुर) ने अपने किराए के मकान पर अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया था। डीआइजी परिस देशमुख ने बताया कि अमन जोरवाल वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण में लेखाकार प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत है। उसे 17 दिसंबर को पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि उसने प्रथम पारी के दो और द्वितीय पारी के दो अभ्यर्थियों को लालसोट रोड क्षेत्र में पेपर पढ़ाया।