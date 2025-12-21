Rajasthan Teacher Recruitment: राजस्थान में 15 साल में शिक्षकों की सबसे छोटी भर्ती, 7759 पदों के लिए इतने लाख युवा कतार में

दरअसल, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 7759 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। युवाओं को 15 हजार पदों पर भर्ती होने की उम्मीद थी, लेकिन कम पदों की वजह से युवाओं में मायूसी भी है। 7759 पदों की भर्ती के लिए 9.71 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। जबकि पिछली सरकार के समय 54 हजार से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बंपर भर्ती हुई थी। वहीं भाजपा के पिछले शासन में लगभग 58 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती हुई थी। एसक्सपर्ट का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल 40 हजार से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद रिक्त है।