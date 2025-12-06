RSSB REET Mains: 7759 पदों पर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन का आखिरी मौका, जानें कब होंगे एग्जाम?

3rd Grade Teacher Recruitment Upcoming Govt Job Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित राजस्थान रीट मेन्स परीक्षा के लिए आवेदन करने का आज अंतिम मौका है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 7759 पदों पर 3rd ग्रेड शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं, वे आज 6 दिसंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।