जयपुर

RSSB REET Mains: 7759 पदों पर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदन का आखिरी मौका, जानें कब होंगे एग्जाम?

RSSB REET Mains 2025: 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी डेट 6 दिसंबर 2025 है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 7759 पदों पर भर्ती की जाएगी।

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 06, 2025

Govt Jobs

फोटो: पत्रिका

3rd Grade Teacher Recruitment Upcoming Govt Job Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित राजस्थान रीट मेन्स परीक्षा के लिए आवेदन करने का आज अंतिम मौका है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 7759 पदों पर 3rd ग्रेड शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं, वे आज 6 दिसंबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आज आवेदन की अंतिम तिथि

रीट मेन्स परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है, यानी 6 दिसंबर। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आज का दिन अंतिम मौका है। इस परीक्षा में 7759 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को जल्दी आवेदन करना होगा।

ये रहेगी फीस

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपए की फीस जमा करनी होगी।

राजस्थान के ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए फीस 400 रुपए रखी गई है।

ये रहेगी शैक्षणिक योग्यता

इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी:

प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक) के लिए: 12वीं पास के साथ D.El.Ed या BSTC और REET पास।

कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए: स्नातक के साथ B.Ed या B.El.Ed और REET पास होना जरूरी है।

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।
होमपेज पर "RSSB REET Mains 2025" लिंक पर क्लिक करें।
मांगी गई जानकारी भरकर ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
आवेदन के बाद इसकी PDF सेव कर लें या एक प्रिंटआउट निकाल लें।

जानें कब होंगे एग्जाम

आवेदन: 7 नवंबर 2025 को शुरू हुए थे आवेदन

लास्ट डेट: 6 दिसंबर 2025 है आवेदन की आखिरी तारीख

एग्जाम डेट: 17 से 21 जनवरी 2026 के बीच होंगे एग्जाम

06 Dec 2025 01:57 pm

