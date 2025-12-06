6 दिसंबर 2025,

शनिवार

जयपुर

Cold Wave Relief: राजस्थान में अगले 2-3 दिन बादल तो छाएंगे लेकिन बसरने की उम्मीद कम,बढ जाएगा तापमान

Rajasthan Weather: एक हफ्ता रहेगा शुष्क मौसम, रात के तापमान में होगी बढ़ोतरी। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर। अगले 2-3 दिन बादल, पर बारिश की संभावना नहीं शीतलहर से राहत: न्यूनतम तापमान बढ़ेगा, मौसम रहेगा साफ

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 06, 2025

Dry Weather Forecast: जयपुर. राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में आगामी दो से तीन दिनों तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है।

विभाग ने बताया कि इस सिस्टम के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को शीतलहर की स्थिति से राहत मिलेगी।

सर्द हवाओं का असर फिलहाल कमजोर पड़ेगा और रात के तापमान में बढ़ोतरी से सुबह और देर रात की ठंड में कमी महसूस होगी। हालांकि दिन के तापमान में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है।

मौसम विभाग ने साफ किया कि राज्य में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और किसी भी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इससे किसानों को फसल प्रबंधन में स्थिर मौसम का लाभ मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Dec 2025 01:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Cold Wave Relief: राजस्थान में अगले 2-3 दिन बादल तो छाएंगे लेकिन बसरने की उम्मीद कम,बढ जाएगा तापमान

