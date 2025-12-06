Cold Wave Relief: राजस्थान में अगले 2-3 दिन बादल तो छाएंगे लेकिन बसरने की उम्मीद कम,बढ जाएगा तापमान

Dry Weather Forecast: जयपुर. राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में आगामी दो से तीन दिनों तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है।