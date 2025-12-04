New Pension Rules: पेंशनर्स ध्यान दें ! अंतिम तारीख चूक गए तो अटक सकती है पेंशन, इस बार प्रक्रिया और आसान

pensioners welfare in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने इस वर्ष जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित की है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियमों के अनुसार पेंशनर्स को हर साल नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है, ताकि पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके।