सेना दिवस परेड की मेजबानी जयपुर के लिए गौरव का विषय : मुख्यमंत्री

जयपुर। पहली बार सेना दिवस समारोह जयपुर में होगा। 15 जनवरी को जगतपुरा के महल रोड पर सेना दिवस परेड—2026 का आयोजन होगा। सेना दिवस को लेकर शनिवार को जगतपुरा स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में 78वें आर्मी डे परेड संयुक्त कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे। उन्होंने कहा कि सेना दिवस भारत के गौरवशाली इतिहास, सम्मान और स्वाभिमान का दिन है। यह हमें भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य, कठोर अनुशासन, अतुलनीय बलिदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को नमन करने का अवसर प्रदान करता है। यह गौरव का विषय है कि इस बार 78वें सेना दिवस परेड—2026 की मेजबानी जयपुर कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन भारतीय सेना और लोगों के बीच विश्वास, जुड़ाव और सम्मान के रिश्ते को और मजबूत करेगा।