20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सेना दिवस परेड की मेजबानी जयपुर के लिए गौरव का विषय : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने वीरांगनाओं का सम्मान किया

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Dec 20, 2025

जयपुर। पहली बार सेना दिवस समारोह जयपुर में होगा। 15 जनवरी को जगतपुरा के महल रोड पर सेना दिवस परेड—2026 का आयोजन होगा। सेना दिवस को लेकर शनिवार को जगतपुरा स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में 78वें आर्मी डे परेड संयुक्त कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे। उन्होंने कहा कि सेना दिवस भारत के गौरवशाली इतिहास, सम्मान और स्वाभिमान का दिन है। यह हमें भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य, कठोर अनुशासन, अतुलनीय बलिदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को नमन करने का अवसर प्रदान करता है। यह गौरव का विषय है कि इस बार 78वें सेना दिवस परेड—2026 की मेजबानी जयपुर कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन भारतीय सेना और लोगों के बीच विश्वास, जुड़ाव और सम्मान के रिश्ते को और मजबूत करेगा।

राजस्थान की धरती के कण-कण में शौर्य और बलिदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947-48 से लेकर 1965, 1971 के भारत-पाक युद्धों, 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर हाल के सैन्य अभियानों में भारतीय सेना ने हर चुनौती का साहस और संकल्प के साथ सामना किया है। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने दुनिया को बताया कि हमारी सेना ना केवल आक्रामकता का जवाब देती है, बल्कि शांति, स्थिरता और राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी संरक्षक भी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती वीरता की भूमि है। यहां के कण-कण में शौर्य और बलिदान की गाथाएं समाहित हैं।

‘शौर्य संध्या 2026’ का आयोजन

आर्मी परेड के अवसर पर एसएमएस स्टेडियम में ‘शौर्य संध्या 2026’ का आयोजन होगा। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। इसमें फर्स्ट डे कवर का विमोचन, शहीदों के परिजनों का सम्मान, परंपरागत युद्ध कलाओं के प्रदर्शन के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित होगा। ड्रोन्स का शो आकर्षण का केन्द्र होगा।

‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी

8 से 12 जनवरी तक भवानी निकेतन में ‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में लोगों को आॅपरेशन सिंदूर के उपयो​ग लिए हथियारों के साथ सेना की आधुनिक हथियार प्रणालियों और रक्षा तकनीक को देखने का मौका मिलेगा।

सेना हमेशा लोगों की सहायता के लिए रहती तत्पर

कार्यक्रम में सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और बहादुरी से पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक देश की सीमाओं की रक्षा की है। बाढ़, भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी सेना हमेशा लोगों की सहायता के लिए तत्पर रही है।

वीरांगनाओं का सम्मान

कर्टन रेजर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कीर्ति चक्र से सम्मानित (मरणोपरांत) नायक मेघ राज सिंह, सेना मेडल से सम्मानित (मरणोपरांत) हवलदार राम सिंह शेखावत, सेना मेडल से सम्मानित (मरणोपरांत) लांस नायक बंशीधर यादव की वीरांगनाओं का सम्मान किया। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, हवलदार मदन सिंह काजला को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में सेना दिवस परेड 2026 से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 10:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सेना दिवस परेड की मेजबानी जयपुर के लिए गौरव का विषय : मुख्यमंत्री

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीएस ने टटोली शिक्षा की नब्ज, अधिकारियों के फील्ड विजिट पर दिया जोर

समाचार

जयपुर में अवैध कॉलोनियों पर JDA की बड़ी कार्रवाई, ईकोलॉजिकल जोन में तीन जगह चला पीला पंजा

जयपुर

टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प को राजस्थान में लगा बड़ा झटका

Pregnancy Test In Pune Hostel News
जयपुर

अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चला भूल जाता जेडीए, भूमाफिया नाम बदल फिर कर देते कॉलोनी लॉन्च

जयपुर

Global Travel : ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री अगले 5 वर्षों में जबरदस्त ग्रोथ के लिए तैयार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.