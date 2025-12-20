सेना दिवस परेड की मेजबानी जयपुर के लिए गौरव का विषय : मुख्यमंत्री

जयपुर। पहली बार सेना दिवस समारोह जयपुर में होगा। 15 जनवरी को जगतपुरा के महल रोड पर सेना दिवस परेड—2026 का आयोजन होगा। सेना दिवस को लेकर शनिवार को जगतपुरा स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में 78वें आर्मी डे परेड संयुक्त कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे। उन्होंने कहा कि सेना दिवस भारत के गौरवशाली इतिहास, सम्मान और स्वाभिमान का दिन है। यह हमें भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य, कठोर अनुशासन, अतुलनीय बलिदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को नमन करने का अवसर प्रदान करता है। यह गौरव का विषय है कि इस बार 78वें सेना दिवस परेड—2026 की मेजबानी जयपुर कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन भारतीय सेना और लोगों के बीच विश्वास, जुड़ाव और सम्मान के रिश्ते को और मजबूत करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947-48 से लेकर 1965, 1971 के भारत-पाक युद्धों, 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर हाल के सैन्य अभियानों में भारतीय सेना ने हर चुनौती का साहस और संकल्प के साथ सामना किया है। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने दुनिया को बताया कि हमारी सेना ना केवल आक्रामकता का जवाब देती है, बल्कि शांति, स्थिरता और राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी संरक्षक भी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती वीरता की भूमि है। यहां के कण-कण में शौर्य और बलिदान की गाथाएं समाहित हैं।
आर्मी परेड के अवसर पर एसएमएस स्टेडियम में ‘शौर्य संध्या 2026’ का आयोजन होगा। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। इसमें फर्स्ट डे कवर का विमोचन, शहीदों के परिजनों का सम्मान, परंपरागत युद्ध कलाओं के प्रदर्शन के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित होगा। ड्रोन्स का शो आकर्षण का केन्द्र होगा।
8 से 12 जनवरी तक भवानी निकेतन में ‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में लोगों को आॅपरेशन सिंदूर के उपयोग लिए हथियारों के साथ सेना की आधुनिक हथियार प्रणालियों और रक्षा तकनीक को देखने का मौका मिलेगा।
कार्यक्रम में सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और बहादुरी से पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक देश की सीमाओं की रक्षा की है। बाढ़, भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी सेना हमेशा लोगों की सहायता के लिए तत्पर रही है।
कर्टन रेजर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कीर्ति चक्र से सम्मानित (मरणोपरांत) नायक मेघ राज सिंह, सेना मेडल से सम्मानित (मरणोपरांत) हवलदार राम सिंह शेखावत, सेना मेडल से सम्मानित (मरणोपरांत) लांस नायक बंशीधर यादव की वीरांगनाओं का सम्मान किया। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, हवलदार मदन सिंह काजला को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में सेना दिवस परेड 2026 से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।
