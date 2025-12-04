Good News: राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, एसआईपीएफ विभाग ने शुरू की व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा

SIPF: जयपुर. राज्य सरकार द्वारा सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि (एसआईपीएफ) विभाग ने सरकारी कार्मिकों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट सुविधा शुरू की है। इस सुविधा से अब कर्मचारियों को अपने खाते और लेजर से जुड़ी आवश्यक जानकारी कुछ ही सेकंड में व्हाट्सएप पर उपलब्ध हो सकेगी।
विभाग के संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क एवं मुख्यालय) प्रहलाद कुमार मीना ने बताया कि कर्मचारी 9462255117 नम्बर को अपने मोबाइल में सेव करते ही यह ‘SIPF Department’ के नाम से ऑटो सेव हो जाएगा। इसके माध्यम से कर्मचारी अपने वित्तीय रिकॉर्ड, लेजर एंट्री, अंशदान विवरण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बिना किसी कार्यालय की दौड़-भाग के सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि यह चैटबॉट पारदर्शिता और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक प्रभावी नवाचार है, जिससे कर्मचारियों का समय, ऊर्जा और कागजी प्रक्रिया से जुड़ी जटिलताएं काफी कम होंगी। इससे न सिर्फ विभागीय कार्यप्रणाली तेज होगी बल्कि कार्मिकों को विश्वसनीय व तत्काल सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
विभाग ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे केवल चैटबॉट से आने वाले अधिकृत संदेशों पर ही विश्वास करें। किसी भी ईमेल, फोन कॉल या अनाधिकृत संदेश में अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें। चैटबॉट का मकसद सुरक्षित और सरल तरीके से कार्मिकों को उनकी वित्तीय स्थिति की रियल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे किसी भी समय अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकें।
एसआईपीएफ विभाग की यह पहल राज्य कर्मचारियों की डिजिटल पहुंच को मजबूत करेगी और सेवा वितरण में एक नया मानक स्थापित करेगी।
