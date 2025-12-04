Good News: राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, एसआईपीएफ विभाग ने शुरू की व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा

विभाग ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे केवल चैटबॉट से आने वाले अधिकृत संदेशों पर ही विश्वास करें। किसी भी ईमेल, फोन कॉल या अनाधिकृत संदेश में अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें। चैटबॉट का मकसद सुरक्षित और सरल तरीके से कार्मिकों को उनकी वित्तीय स्थिति की रियल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे किसी भी समय अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकें।