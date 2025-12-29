29 दिसंबर 2025,

सोमवार

जयपुर

जयपुर में बम धमाके का कॉल…पकड़ा तो आरोपी बोला-देखना था, पुलिस क्या करती है

Bomb blast Threat: जयपुर। राजधानी में बम ब्लास्ट की झूठी धमकी देकर दहशत फैलाने के मामले में सांगानेर थाना पुलिस ने एक होटल के वेटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से धमकी देने में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 29, 2025

जयपुर में ब्लास्ट की धमकी देने वाला आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो

जयपुर में ब्लास्ट की धमकी देने वाला आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो

Bomb blast Threat: जयपुर। राजधानी में बम ब्लास्ट की झूठी धमकी देकर दहशत फैलाने के मामले में सांगानेर थाना पुलिस ने एक होटल के वेटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से धमकी देने में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। डीसीपी ईस्ट संजीव नैन ने बताया कि तकनीकी आधार पर आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ में उसने कहा कि वह देखना चाहता था पुलिस क्या कार्रवाई करती है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है।

नैन ने बताया कि शनिवार देर रात 3:17 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि सांगानेर स्थित आनंद विहार में बम ब्लास्ट होगा। इसके बाद जयपुर जंक्शन और वैशाली नगर में भी विस्फोट किए जाने की बात कही गई। सूचना की गंभीरता देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर हरिशंकर शर्मा के नेतृत्व में थाना सांगानेर व रामनगरिया पुलिस, पीसीआर 112 और अन्य जाप्ता मौके पर पहुंचा।

इलाके में घेराबंदी और जांच

एसीपी हरिशंकर शर्मा ने बताया कि पुलिस ने होटल रघुकुल, गायत्री नगर टोंक रोड सहित आस-पास के क्षेत्र को घेरकर आमजन को सुरक्षित स्थानों पर हटाया और सघन जांच की। जांच के दौरान होटल रघुकुल में काम करने वाले वेटर रवि मीणा को संदिग्ध पाए जाने पर हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बम ब्लास्ट की झूठी धमकी देना स्वीकार किया।

पहले टाइल्स लगाता था

आरोपी रवि मीणा करौली जिले के सपोटरा स्थित बिरचिडा बालौती का रहने वाला है। वह बीए पास है और पूर्व में गुजरात में टाइल्स लगाने का काम कर चुका है। फिलहाल वह सांगानेर के होटल में वेटर के रूप में कार्यरत था। पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और घटना के पीछे के उद्देश्य की भी गहन जांच कर रही है।

दिसंबर में आधा दर्जन से ज्यादा बार मिली धमकी

राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में इस साल दिसंबर में आधा दर्जन से ज्यादा बार बम से उड़ाने की धम​कियां प्रशासन को मिली हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और हनुमानगढ़ जिला कलक्ट्रेट, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर, नीमका थाना रेलवे स्टेशन और अजमेर में गरीब नवाज की दरगाह को बम से उड़ाने की धमकियों ने प्रशासन की नींद उड़ाई है। हालांकि इन सभी मामलों में धम​कियां देने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी है और जांच फिलहाल ठंडे बस्ते में है।

Published on:

29 Dec 2025 06:49 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में बम धमाके का कॉल…पकड़ा तो आरोपी बोला-देखना था, पुलिस क्या करती है

