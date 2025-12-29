जयपुर में बम धमाके का कॉल…पकड़ा तो आरोपी बोला-देखना था, पुलिस क्या करती है

राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में इस साल दिसंबर में आधा दर्जन से ज्यादा बार बम से उड़ाने की धम​कियां प्रशासन को मिली हैं। जयपुर, कोटा, अजमेर और हनुमानगढ़ जिला कलक्ट्रेट, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर, नीमका थाना रेलवे स्टेशन और अजमेर में गरीब नवाज की दरगाह को बम से उड़ाने की धमकियों ने प्रशासन की नींद उड़ाई है। हालांकि इन सभी मामलों में धम​कियां देने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी है और जांच फिलहाल ठंडे बस्ते में है।