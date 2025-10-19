Jaipur News: लौटी रौनक, रेगुलर ट्रेनों में भीड़ बढ़ी तो अजमेर-जोधपुर वंदेभारत फुल

दिवाली पर अजमेर-जोधपुर वंदेभारत फुल, पत्रिका फोटो
जयपुर. त्योहारी सीजन में रेगुलर ट्रेनों के साथ-साथ प्रीमियम वंदेभारत ट्रेनों में भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्थिति यह है कि अजमेर और जोधपुर से दौड़ रही वंदेभारत ट्रेनों में ऑक्यूपेंसी 100 फीसदी से अधिक पहुंच गई है। इससे रेलवे के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के चारों मंडलों से संचालित रेगुलर पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें फुल चल रही है। कई ट्रेनों में 'नो रूम' की स्थिति बन गई है। वहीं, हवाई किराया भी काफी बढ़ गया है, जिसके चलते यात्रियों ने वंदेभारत ट्रेनों को विकल्प के रूप में अपनाया है। इस सप्ताह जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत में ऑक्यूपेंसी 114 फीसदी, अजमेर-चंडीगढ़ वंदेभारत एक्सप्रेस में 120 फीसदी, जयपुर-उदयपुर वंदेभारत में 83 फीसदी और जोधपुर-साबरमती वंदेभारत में 50 फीसदी तक रही। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दिवाली के बाद एक सप्ताह तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है।
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जयपुर होकर गुजरने वाली वंदेभारत ट्रेनों में एसी चेयरकार और एक्जीक्यूटिव क्लास दोनों
श्रेणियों में बुकिंग फुल है। इसके अलावा डबल डेकर, गरीब रथ और दूरंतो में भी यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हवाई किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी के कारण अब यात्री प्रीमियम ट्रेनों का रुख कर रहे हैं जिसके चलते अधिक किराया होने के बावजूद वंदेभारत जैसी ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है।
यात्रियों का कहना है कि त्योहारों पर घर आना-जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग और हवाई किराए में बढ़ोतरी की तुलना में वंदेभारत में सफर करना बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। भले ही किराया अधिक है,लेकिन कंफर्म सीट की सुविधा और भीड़भाड़ से राहत मिल रही है, क्योंकि बिना कंफर्म टिकट प्रवेश संभव नहीं है।
