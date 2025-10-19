Jaipur News: लौटी रौनक, रेगुलर ट्रेनों में भीड़ बढ़ी तो अजमेर-जोधपुर वंदेभारत फुल

उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के चारों मंडलों से संचालित रेगुलर पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें फुल चल रही है। कई ट्रेनों में 'नो रूम' की स्थिति बन गई है। वहीं, हवाई किराया भी काफी बढ़ गया है, जिसके चलते यात्रियों ने वंदेभारत ट्रेनों को विकल्प के रूप में अपनाया है। इस सप्ताह जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत में ऑक्यूपेंसी 114 फीसदी, अजमेर-चंडीगढ़ वंदेभारत एक्सप्रेस में 120 फीसदी, जयपुर-उदयपुर वंदेभारत में 83 फीसदी और जोधपुर-साबरमती वंदेभारत में 50 फीसदी तक रही। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दिवाली के बाद एक सप्ताह तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है।