20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

32 साल बाद भी सब‑वे बेकार… दुर्दशा देख राहगीर सड़क से करते पार

भूमिगत पदमार्गों की 'दुर्दशा' ही कर रही राहगीरों को दूर

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Dec 20, 2025

जयपुर. शहर के चौराहों पर पैदल यात्रियों के लिए सुगम राह की जरूरत तीन दशक पहले ही समझ ली गई। इसे देखते हुए अजमेरी गेट पर 1992 में पहला भूमिगत पदमार्ग (सब-वे) बनाया गया, लेकिन जेडीए और नगर निगम के अफसर 32 साल बाद भी इसे उपयोगी नहीं बना पाए हैं। ऐसे ही हालात जवाहर सर्कल स्थित दो भूमिगत सब-वे और सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित भूमिगत पदमार्ग के हैं, ये भी अनदेखी के चलते उपयोगी नहीं हो पाए हैं, जबकि इनके निर्माण पर जेडीए ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। पत्रिका रिपोर्टर ने बुधवार को शहर के पदमार्गों की पड़ताल की तो लगा इनकी 'दुर्दशा' ही राहगीरों को इनसे दूर कर रही है। पदमार्गों में कचरा-गदंगी के ढेर मिले। जानकारी के लिए न सूचना पट्ट, न कोई संकेतक लगा रखे हैं। सिर्फ अजमेरी गेट पदमार्ग पर ही नाम लिखा मिला। वहीं राहगीर ट्रैफिक के बीच से ही सड़क पार करते दिखाई दिए।

अजमेरी गेट पदमार्ग में जगह-जगह गंदगी मिली। दो गार्ड बैठे मिले। बिजली तार बिखरे व टूटे पड़े हैं। अंदर आकर्षक पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं, लेकिन उन पर धूल जमीं हुई हैं। सिढ़ियां टूटी हुई है। लाइट की जगह 6 रोड लाइटें दीवारों पर लगा रखी है। यादगार के पास दुकानदारों ने बताया कि हरमाड़ा डम्पर हादसे के बाद इसे फिर से खोला गया। जल्दबाजी में रोड लाइटें ही लगा दी गई, लेकिन गेट पर गंदगी पड़ी होने से लोग इनमें जाने से बचते हैं।

जवाहर सर्कल पर जेएलएन मार्ग और एयरपोर्ट की ओर दो भूमिगत सब-वे बने हैं। इनका प्रवेश ऐसी जगह है, जहां पैदल यात्रियों को पता तक नहीं चल पाता है। न यहां कोई सूचना पट्ट लगा हुआ है, न ही कोई गार्ड मिला। दोनों सब-वे में जगह-जगह गंदगी व कचरे के ढेर पड़े मिले। लाइट के नाम पर कुछ नहीं है। बिजली के बॉक्स खुले पड़े हैं। सब-वे अंदर दुकानें बंद पड़ी है।

सवाई मानसिंह अस्पताल : ट्रोमा सेंटर भूमिगत मार्ग

सवाई मानसिंह अस्पताल को ट्रोमा सेंटर से जोड़ने के लिए भूमिगत मार्ग के प्रवेश और निकास ऐसी जगह बना रखे हैं, जिसका लोगों को पता तक नहीं हैं। एक प्रवेश द्वार के बाहर गाड़ियां खड़ी मिली। अंदर मेडीकल के लिए 22 दुकानें बनाई गई, जिनमें से 8 दुकानें बंद मिली, 2 में रजाई-गद्दे भरे मिले। अंदर ही दोपहिया वाहन खड़े मिले। दुकानदारों ने बताया कि कुछ डॉक्टर व जिन लोगों को इस मार्ग का पता होता है, वे ही आते-जाते हैं।

न बाजार खुला, न दुकानें

जानकारों का कहना है कि अजमेरी गेट भूमिगत पदमार्ग का तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने अक्टूबर 1992 में उद्घाटन किया। कई बार यह बंद रहा, तो कई बार इसे खोला गया। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में भी इसका मामला उठ चुका है। नगर निगम ने पदमार्ग में बाजार विकसित करने की योजना भी बनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं जवाहर सर्कल पर बनाए गए दोनों भूमिगत सब-वे में 20 दुकानें (10-10 दुकानें) बनी हुई हैं। इन सब-वे को मार्च 2024 में चालू कर दिया गया, लेकिन डेढ़ साल बाद भी जेडीए इन दुकानों को नहीं खुलवा पाया है। जेडीए अधिकारियों के अनुसार, पहले इन दुकानों को किराए पर चलाने की योजना बनाई, लेकिन बाद में इन्हें ऑक्शन करने का निर्णय लिया गया, आज तक दुकानें ऑक्शन नहीं हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 12:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 32 साल बाद भी सब‑वे बेकार… दुर्दशा देख राहगीर सड़क से करते पार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज फूल गोभी, आलू-प्याज और हरी ​मटर बिकी सस्ती, प्याज हुआ और महंगा

जयपुर

जयपुर गैस टैंकर हादसे को याद कर आज भी रुह कांप जाती है… पोटली में ले जाना पड़ा था शवों को

जयपुर

Rahul Bansiwal RJS: पात्रता मिलते ही रचा इतिहास, सिर्फ 21 साल 3 माह की उम्र में जज बने राहुल, न्यूनतम पात्रता 21 वर्ष थी

जयपुर

क्या है ये कॉस्प्ले की अनोखी दुनिया, जानिए आप कैसे बन सकते हैं इसका हिस्सा

Avatar Cosplay, What is Cosplay, Comic con Jaipur 2026, Comic con Jaipur kab hai,
लाइफस्टाइल

शहर को साफ रखने के लिए नगर निगम स्थानीय लोगों के सहयोग से आज सुबह निगम की टीम सड़कों पर उतरी। जोन उपायुक्त से सफाईकर्मियों ने अ​भियान में श्रमदान किया। शनिवार से निगम ने स्वच्छता का महाअभियान शुरू किया है।

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.