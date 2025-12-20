32 साल बाद भी सब‑वे बेकार… दुर्दशा देख राहगीर सड़क से करते पार

जयपुर. शहर के चौराहों पर पैदल यात्रियों के लिए सुगम राह की जरूरत तीन दशक पहले ही समझ ली गई। इसे देखते हुए अजमेरी गेट पर 1992 में पहला भूमिगत पदमार्ग (सब-वे) बनाया गया, लेकिन जेडीए और नगर निगम के अफसर 32 साल बाद भी इसे उपयोगी नहीं बना पाए हैं। ऐसे ही हालात जवाहर सर्कल स्थित दो भूमिगत सब-वे और सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित भूमिगत पदमार्ग के हैं, ये भी अनदेखी के चलते उपयोगी नहीं हो पाए हैं, जबकि इनके निर्माण पर जेडीए ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। पत्रिका रिपोर्टर ने बुधवार को शहर के पदमार्गों की पड़ताल की तो लगा इनकी 'दुर्दशा' ही राहगीरों को इनसे दूर कर रही है। पदमार्गों में कचरा-गदंगी के ढेर मिले। जानकारी के लिए न सूचना पट्ट, न कोई संकेतक लगा रखे हैं। सिर्फ अजमेरी गेट पदमार्ग पर ही नाम लिखा मिला। वहीं राहगीर ट्रैफिक के बीच से ही सड़क पार करते दिखाई दिए।