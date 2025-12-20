जयपुर गैस टैंकर हादसे को याद कर आज भी रुह कांप जाती है… पोटली में ले जाना पड़ा था शवों को



दिसंबर आते ही रूह कांप गई, मैं आगे थी, पीछे जलते हुए आदमी दौड़ रहे थे, कोई मिट्टी में लाल पलोटा हो रहा था, कोई चीख-पुकार रहा था। गाड़ियों में विस्फोट की आवाज आ रही थी। यह भयावह मंजर आज भी डरा रहा है।' इतना कहते ही डॉ. यास्मीन खान (स्लीपर बस में सवार हादसे की चश्मदीद गवाह) चुप हो गई। यूनानी चिकित्सक डॉ. यास्मीन उदयपुर से यात्रियों को लेकर आ रही स्लीपर कोच में राजसमंद से बैठी थी। वह कहती हैं कि आंखों के सामने वह हादसा हुआ। बस आग की चपेट में आ गई। ड्राइवर जलता दिखाई दिया, पीछे देखा तो लोग जल रहे थे। बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एक साल हो गया, इस बीच स्लीपर बस में नहीं बैठी, कहीं घूमने नहीं गई। जब भी सड़क पर कोई गैस का टेंकर दिखाई देता है, रुह कांप जाती है।