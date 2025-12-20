Muhana Mandi : थोक मंडी में आज फूल गोभी, आलू-प्याज और हरी ​मटर बिकी सस्ती, प्याज हुआ और महंगा

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव नरम गर्म
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम ज्यादा गर्म कम नजर आए। आज थोक मंडी में हरी मटर, फूल गोभी, आलू-प्याज सस्ते बिकी तो आज लहसुन के दामों उछाल देखा गया। इनके अलावा पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च और नींबू सस्ते बिके तो भिंडी और ग्वार फली आज महंगी बिकी। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 35 से 38 रुपए
टमाटर देसी 25 से 30 रुपए
मटर 22 से 30 रुपए
मिर्ची 24 से 26 रुपए
बारीक मिर्च 40 से के 42 रुपए
फूल गोभी 10 से 15 रुपए
पत्ता गोभी 9 से 10 रुपए
करेला 45 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 20 से 22 रुपए
नींबू 20 से 25 रुपए
लोकी 10 से 12रुपए
भिंडी 70 से 75 रुपए
अदरक 52 रुपए 53
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 10 से 20 रुपए
कद्दू 9 से 10 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 13 रुपए
टिंडा 14 से 16 रुपए
गाजर 10 से 12 रुपए
मूली 8 से 10 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
-------------------------------------------
आलू-प्याज हो रहे सस्ते
आलू नया 6 से 8 रुपए
आलू पुराना 2 से 7 रुपए
प्याज 5 से 17 रुपए
लहसुन 60 से 150 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
