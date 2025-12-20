Muhana Mandi : थोक मंडी में आज फूल गोभी, आलू-प्याज और हरी ​मटर बिकी सस्ती, प्याज हुआ और महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम ज्यादा गर्म कम नजर आए। आज थोक मंडी में हरी मटर, फूल गोभी, आलू-प्याज सस्ते बिकी तो आज लहसुन के दामों उछाल देखा गया। इनके अलावा पत्ता गोभी, टमाटर, ​शिमला मिर्च और नींबू सस्ते बिके तो ​भिंडी और ग्वार फली आज महंगी बिकी। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।