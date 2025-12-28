Jaipur: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF महिला जवान पर हमला, धक्का-मुक्की, कॉलर पकड़ी, मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार, असम निवासी सीआईएसएफ जवान पूजा पाल जयपुर एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट 1-ए पर चेक-इन ड्यूटी पर तैनात थीं। इसी दौरान लोकप्रिया चटर्जी नामक महिला यात्री एयरपोर्ट पहुंची, जिसे स्पाइसजेट की फ्लाइट से मुंबई जाना था। एयरलाइन स्टाफ ने महिला यात्री को चेक-इन बैगेज के साथ बोर्डिंग गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद महिला ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए जबरन बोर्डिंग गेट से अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया।