Jaipur: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF महिला जवान पर हमला, धक्का-मुक्की, कॉलर पकड़ी, मामला दर्ज

जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री द्वारा ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की महिला जवान से अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, असम निवासी सीआईएसएफ जवान पूजा पाल जयपुर एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट 1-ए पर चेक-इन ड्यूटी पर तैनात थीं। इसी दौरान लोकप्रिया चटर्जी नामक महिला यात्री एयरपोर्ट पहुंची, जिसे स्पाइसजेट की फ्लाइट से मुंबई जाना था। एयरलाइन स्टाफ ने महिला यात्री को चेक-इन बैगेज के साथ बोर्डिंग गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद महिला ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए जबरन बोर्डिंग गेट से अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया।
ड्यूटी पर तैनात जवान पूजा पाल ने एयरलाइन के निर्देशों के अनुसार महिला यात्री को एयरसाइड में प्रवेश करने से रोका। इस पर यात्री आक्रामक हो गई और जवान से धक्का-मुक्की करते हुए अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला यात्री ने न केवल जवान को धक्का दिया, बल्कि ड्यूटी के दौरान उसकी वर्दी का कॉलर दो बार पकड़कर हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
