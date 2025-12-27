Jaipur Metro Phase-2: जयपुर एयरपोर्ट तक मेट्रो चलाने की तैयारी, तीनों टर्मिनल होंगे कनेक्ट

जयपुर। शहर में मेट्रो फेज-2 परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जयपुर मेट्रो और एयरपोर्ट प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में एयरपोर्ट तक मेट्रो विस्तार, रूट अलाइनमेंट और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसका उद्देश्य शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाना और हवाई यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।