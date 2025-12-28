Jodhpur: पीहर में 9 माह के मासूम की मौत के बाद ससुराल न लौटी मां, पिता ने थाने में लगाया हत्या का आरोप

जोधपुर। करवड़ थाना क्षेत्र के उजलिया गांव में एक महिला और उसके नौ माह के पुत्र को परिवार के कुछ लोग बिना बताए पीहर छोटा बारा गांव ले गए, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत हो गई। मां की चुप्पी और ससुराल वापस नहीं लौटने पर पिता ने पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए करवड़ थाने में बिना नंबर की एफआईआर दर्ज कराई है। मामला जांच के लिए खेड़ापा थाने भेजा गया है।