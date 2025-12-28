Jodhpur: पीहर में 9 माह के मासूम की मौत के बाद ससुराल न लौटी मां, पिता ने थाने में लगाया हत्या का आरोप

फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। करवड़ थाना क्षेत्र के उजलिया गांव में एक महिला और उसके नौ माह के पुत्र को परिवार के कुछ लोग बिना बताए पीहर छोटा बारा गांव ले गए, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत हो गई। मां की चुप्पी और ससुराल वापस नहीं लौटने पर पिता ने पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए करवड़ थाने में बिना नंबर की एफआईआर दर्ज कराई है। मामला जांच के लिए खेड़ापा थाने भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार, उजलिया गांव निवासी मुन्नाराम (27) पुत्र सूरजाराम भील ने अपने नौ माह के पुत्र कुलदीप की हत्या का आरोप लगाते हुए पत्नी गीता, सास, ससुर तेजाराम, साला टीकूराम व उसकी पत्नी मीरा, साला गिरधारी व उसकी पत्नी पूसा, मदनराम और विष्णुदेवी के खिलाफ बिना नंबर की एफआईआर दर्ज करवाई है। घटना छोटा बारा गांव की होने के कारण मामला संबंधित थाना खेड़ापा को भेजा गया है।
करवड़ थानाधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि मुन्नाराम की शादी छोटा बारा गांव निवासी गीता, पुत्री तेजाराम से हुई थी। नौ माह पूर्व उनके पुत्र कुलदीप का जन्म हुआ था। पत्नी और पुत्र मुन्नाराम के साथ उजलिया गांव में रह रहे थे। 19 दिसंबर को मुन्नाराम मजदूरी के लिए गया हुआ था। इसी दौरान सास-ससुर, साले, साले की पत्नियां और अन्य परिजन वहां पहुंचे और गीता व नौ माह के पुत्र कुलदीप को अपने साथ पीहर ले गए।
परिजनों ने पड़ोस में रहने वाली मुन्नाराम की दो भाभियों से कहा था कि वे कुलदीप को निपटा देंगे। 25 दिसंबर को कुलदीप की मृत्यु की सूचना मिली। इसके बाद मुन्नाराम और उसके परिजन छोटा बारा गांव पहुंचे, जहां दोनों पक्षों की पंचायत हुई।
पंचायत के बाद बच्चे का शव लेकर वे उजलिया गांव लौट आए और शव को दफना दिया गया। खेड़ापा थानाधिकारी लाखाराम ने बताया कि बिना नंबर की एफआईआर प्राप्त हुई है, जिसे दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद ही बच्चे की मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
पीड़ित मुन्नाराम का आरोप है कि पुत्र की मृत्यु के बाद उसके परिजन ससुराल गए थे। शव को गांव लाने का निर्णय किया गया था। उन्होंने पत्नी गीता से साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने ससुराल जाने से मना कर दिया। परिजन शव लेकर लौट आए और उसे दफना दिया गया, लेकिन पत्नी गीता नहीं पहुंची। शव पर चोटों के निशान नजर आने से परिवार को बच्चे की मौत को लेकर संदेह है।
