Rajasthan Crime: युवक को दावत पर बुलाया और कुल्हाड़ी से काट डाला, हत्या मामले में तीन सगे चाचा सहित 5 गिरफ्तार

मृतक सुरेश। फोटो: पत्रिका
टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में घाड़ थाना क्षेत्र के बैलहड़ी गांव में जमीन विवाद के चलते एक युवक की हत्या हो गई। पुलिस ने मृतक का शव दूनी अस्पताल की मोर्चरी में गठित मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। हत्या मामले में देर रात पांच नामजद आरोपी, जिनमें तीन सगे चाचा और एक महिला शामिल हैं, को डिटेन कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पुलिस उपाधीक्षक रामसिंह जाट के निर्देशन में दूनी थानाप्रभारी रतनसिंह तंवर और घाड़ थानाप्रभारी हरिराम वर्मा की टीम ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिनमें से दो आरोपी भागने के दौरान चारनेट गांव के पास से गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बताया कि मृतक सुरेश पर आरोपी लक्ष्मी ने पिछले माह 26 तारीख को गाली-गलोच और अन्य मामलों की शिकायत थाना घाड़ में दर्ज करवाई थी। इसी मामले की जांच के दौरान सुरेश को शांतिभंग के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था।
वहीं सुरेश का शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन, विशेषकर तीन मासूमों को देखकर बेबस और बेसुध हो गए। उनकी पत्नी करवा चौथ के दिन अपनों के हाथों पति की हत्या होने की बात कहकर बार-बार रो रही थी।
पुलिस के अनुसार मृतक सुरेश (30 वर्ष) पुत्र किशनलाल गुर्जर था। मृतक के भाई मनराज गुर्जर ने अपने सगे चाचा रामेश्वर, बाबूलाल, छोटूलाल, उनके बेटे सोनू और पत्नी लक्ष्मी देवी के खिलाफ धारदार हथियारों से हत्या का मामला दर्ज कराया। शाम को आयोजित भोज में शामिल होने के लिए सुरेश को घर बुलाया गया, जहां आरोपियों ने कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर उसे अधमरा कर दिया। घायल सुरेश को उसके भाई ने बाइक पर अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन घाड़ तक पहुंचने से पहले ही अधिक रक्त बह जाने के कारण दूनी अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया।
