Rajasthan Crime: युवक को दावत पर बुलाया और कुल्हाड़ी से काट डाला, हत्या मामले में तीन सगे चाचा सहित 5 गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार मृतक सुरेश (30 वर्ष) पुत्र किशनलाल गुर्जर था। मृतक के भाई मनराज गुर्जर ने अपने सगे चाचा रामेश्वर, बाबूलाल, छोटूलाल, उनके बेटे सोनू और पत्नी लक्ष्मी देवी के खिलाफ धारदार हथियारों से हत्या का मामला दर्ज कराया। शाम को आयोजित भोज में शामिल होने के लिए सुरेश को घर बुलाया गया, जहां आरोपियों ने कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर उसे अधमरा कर दिया। घायल सुरेश को उसके भाई ने बाइक पर अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन घाड़ तक पहुंचने से पहले ही अधिक रक्त बह जाने के कारण दूनी अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया।