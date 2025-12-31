Year Ender 2025: बीसलपुर ने दी खुशी… बनास का हादसा दे गया दर्द; नए साल में उम्मीदों की आहट

बीसलपुर बांध परियोजना के अभियंताओं के अनुसार, इस बार बांध के केचमेंट एरिया से सबसे अधिक पानी की आवक दर्ज की गई। बांध से निकासी, जलापूर्ति, वाष्पीकरण और अन्य कारणों से बांध में इस मानसून सत्र के दौरान कुल 169 टीएमसी पानी की आवक हुई। बीसलपुर बांध के पूर्ण जलभराव पर बांध का गेज 315.50 आर एल मीटर है, जिसमें 38.70 टीएमसी पानी का जलभराव होता है और इससे 21,300 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होती है। खास बात यह है कि 20 दिसंबर तक बांध में पानी की आवक लगातार बनी रही और बांध का गेज बिना घटे पूर्ण जलभराव पर स्थिर रहा। इस बार बांध में जलभराव और पानी की आवक के चलते अगले दो वर्ष तक पेयजल की चिंता दूर हो गई है।