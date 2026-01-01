Tonk: यूरिया के कट्टों में छिपाकर ला रहे थे विस्फोटक, ट्रैक्टर लगाकर रोका रास्ता; अब तस्करी नेटवर्क की खुलेगी परतें

डीएसटी को सूचना मिली थी कि विस्फोटक सामग्री से भरी कार आ रही है। यह कार टोंक से चिरोंच की तरफ चली गई। तब टीम ने संपर्क सूत्रों को सक्रिय किया और रास्ते में खाली ट्रैक्टर खड़े करवा दिए, जिससे कार को मजबूरन रुकना पड़ा। जैसे ही कार थमी और डीएसटी टीम ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कार में यूरिया खाद होने की बात कही, लेकिन तलाशी के दौरान यूरिया के कट्टों के बीच विस्फोटक सामग्री मिली। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।