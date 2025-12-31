टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार

टोंक। टोंक पुलिस की जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह विस्फोटक सामग्री बूंदी जिले से टोंक में आपूर्ति के लिए लाई जा रही थी। कार सवार दोनों आरोपी बूंदी जिले के निवासी हैं, जो वाहन में विस्फोटक सामग्री लेकर टोंक की ओर आ रहे थे। इसी दौरान डीएसटी को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।