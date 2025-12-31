31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार

टोंक पुलिस की जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह विस्फोटक सामग्री बूंदी जिले से टोंक में आपूर्ति के लिए लाई जा रही थी।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

kamlesh sharma

Dec 31, 2025

फोटो पत्रिका

टोंक। टोंक पुलिस की जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह विस्फोटक सामग्री बूंदी जिले से टोंक में आपूर्ति के लिए लाई जा रही थी। कार सवार दोनों आरोपी बूंदी जिले के निवासी हैं, जो वाहन में विस्फोटक सामग्री लेकर टोंक की ओर आ रहे थे। इसी दौरान डीएसटी को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।

यूरिया के कट्टों में छुपाकर रखा था अमोनियम नाइट्रेट

डीएसटी टीम ने बरौनी थाना क्षेत्र में एक कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें यूरिया खाद के कट्टों में छुपाकर रखा गया 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। इसके साथ ही 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कार्टेज और 6 बंडल सेफ्टी फ्यूज वायर भी बरामद किए गए। प्रत्येक बंडल में करीब 183 मीटर लंबा वायर था, इस प्रकार कुल लगभग 1100 मीटर वायर जब्त किया गया।

बूंदी के दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में आरोपी सुरेंद्र पुत्र भंवरलाल निवासी करवर, जिला बूंदी और सुरेंद्र मोची पुत्र दुलीलाल निवासी करवर, जिला बूंदी को गिरफ्तार किया है।

अवैध खनन के लिए सप्लाई की आशंका

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह विस्फोटक सामग्री टोंक में होने वाले अवैध खनन के लिए सप्लाई की जा रही थी। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 03:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025: बीसलपुर ने दी खुशी… बनास का हादसा दे गया दर्द; नए साल में उम्मीदों की आहट

tonk-news-1
टोंक

kite flying: राजस्थान के इस जिले में पतंगबाजी के लिए समय सीमा तय, चाइनीज मांझे पर लगाया प्रतिबंध

kite-flying
टोंक

Tonk: प्रधानमंत्री सड़क योजना ने बदली ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर, 23 साल में 1461 किलोमीटर तक बिछा सड़कों का जाल

Road
टोंक

टोंक : सांवरिया सेठ दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रेलर से टकराई, दो युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर

tonk accident
टोंक

Tonk: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को बुलाया, फिर सुनसान मकान में किया रेप; 3 आरोपी गिरफ्तार

rape news
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.