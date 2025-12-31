टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार

फोटो पत्रिका
टोंक। टोंक पुलिस की जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यह विस्फोटक सामग्री बूंदी जिले से टोंक में आपूर्ति के लिए लाई जा रही थी। कार सवार दोनों आरोपी बूंदी जिले के निवासी हैं, जो वाहन में विस्फोटक सामग्री लेकर टोंक की ओर आ रहे थे। इसी दौरान डीएसटी को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई।
डीएसटी टीम ने बरौनी थाना क्षेत्र में एक कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें यूरिया खाद के कट्टों में छुपाकर रखा गया 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। इसके साथ ही 200 डेंजर एक्सप्लोसिव कार्टेज और 6 बंडल सेफ्टी फ्यूज वायर भी बरामद किए गए। प्रत्येक बंडल में करीब 183 मीटर लंबा वायर था, इस प्रकार कुल लगभग 1100 मीटर वायर जब्त किया गया।
पुलिस ने मामले में आरोपी सुरेंद्र पुत्र भंवरलाल निवासी करवर, जिला बूंदी और सुरेंद्र मोची पुत्र दुलीलाल निवासी करवर, जिला बूंदी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह विस्फोटक सामग्री टोंक में होने वाले अवैध खनन के लिए सप्लाई की जा रही थी। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग