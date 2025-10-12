Sikar Suicide: हंसते-मुस्कुराते डालती थी रील्स, फिर क्यों उठाया खौफनाक कदम? एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से सब हैरान

पुलिस सूत्रों व स्थानीय निवासियों का कहना है कि महिला का बेटा सुमित बाजिया 12वीं कक्षा पास कर चुका था। लेकिन इन दिनों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। सूत्रों का कहना है कि मृतका किरण आर्थिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थी, संभवतः जिसके चलते उसने यह कदम उठाया होगा। हालांकि पर में फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, साउंड सिस्टम सहित सभी जरूरी चीजें थीं। बच्चों के साथ एकाकी जीवन जी किरण व उसके बच्चों के सुसाइट का 11 दिन तक किसी को पता नहीं चला।