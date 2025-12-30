30 दिसंबर 2025,

सीकर

सीकर में 14 साल की नाबालिग से दो युवकों ने किया गैंगरेप, बेसुध हालत में पहुंची घर

सीकर जिले में 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ दो युवकों द्वारा गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

Dec 30, 2025

Gang Rape

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

सीकर। सीकर जिले में 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ दो युवकों द्वारा गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग को स्कूल जाते समय बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गए, जहां दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने नाबालिग को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने और बदनाम करने की धमकी देकर शाम को छोड़ा।

पीड़िता बेसुध और डरी-सहमी हालत में घर पहुंची, जहां उसने परिजनों को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। दोनों आरोपी वारदात के बाद से फरार हैं।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता 29 दिसंबर को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। एफआईआर में बताया गया है कि पीड़िता की बड़ी बहन स्कूल में टिफिन देने पहुंची, जहां विद्यालय प्रबंधन से जानकारी मिली कि नाबालिग स्कूल आई ही नहीं। परिजनों ने आसपास के इलाकों और उसकी सहेलियों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

शाम को घर पहुंची नाबालिग

इसी दौरान पीड़िता के भाई के पास एक युवक का फोन आया, जिसने बताया कि उसकी बहन को दो युवक पहाड़ की ओर लेकर गए हैं। परिवार के लोग वहां पहुंचे, लेकिन बच्ची नहीं मिली। शाम को नाबालिग घर लौटी। मां व बहन के ढांढस बंधाने पर उसने पूरी घटना बताई। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने घटना उजागर करने पर जान से मारने और बदनामी की धमकियां दी।

होटल संचालक पर भी होगी कार्रवाई

पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट, पोक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस पीड़िता से होटल के संबंध में पूछताछ कर रही है। जांच के बाद होटल संचालक को आरोपी बनाकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।

Updated on:

30 Dec 2025 05:47 pm

Published on:

30 Dec 2025 05:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर में 14 साल की नाबालिग से दो युवकों ने किया गैंगरेप, बेसुध हालत में पहुंची घर

