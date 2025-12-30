सीकर में 14 साल की नाबालिग से दो युवकों ने किया गैंगरेप, बेसुध हालत में पहुंची घर

इसी दौरान पीड़िता के भाई के पास एक युवक का फोन आया, जिसने बताया कि उसकी बहन को दो युवक पहाड़ की ओर लेकर गए हैं। परिवार के लोग वहां पहुंचे, लेकिन बच्ची नहीं मिली। शाम को नाबालिग घर लौटी। मां व बहन के ढांढस बंधाने पर उसने पूरी घटना बताई। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने घटना उजागर करने पर जान से मारने और बदनामी की धमकियां दी।