फल-सब्जियों से दूरी, पाइल्स की नजदीकी

सीकर. बदलती जीवनशैली और खान-पान में फाइबर की कमी पाइल्स (बवासीर) के मामलों को तेजी से बढ़ा रही है। फल और हरी सब्जियों से दूरी अब लोगों को अस्पताल तक पहुंचा रही है। अकेले कल्याण अस्पताल की सर्जरी और मेडिसिन ओपीडी में आने वाले हर दसवें मरीज में पाइल्स के लक्षण सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार अक्सर लोग पेट साफ नहीं होने की समस्या को गंभीरता नहीं लेते हैं और दवा की दुकानों से बिना चिकित्सक की सलाह दवाएं लेनी शुरू कर देते हैं। जिससे यह समस्या बढ़ जाती है और बवासीर की बीमारी पैदा हो जाती है। समय पर इलाज नहीं लेने से कई मरीजों को सर्जरी का सहारा लेना पड़ रहा है। चिंताजनक बात है कि इन मरीजों में 30 से 55 वर्ष आयु वर्ग में अधिक है। राहत की बात है कि समय रहते खान-पान और जीवनशैली में सुधार किया जाए तो पाइल्स जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। शुरुआती लक्षण दिखते ही फौरन चिकित्सक से परामर्श लें जिससे सर्जरी जैसी पीड़ादायक िस्थति से बचा जा सके।