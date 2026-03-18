शेखावाटी समाचार: ओमान में ड्रोन हमले में युवक की मौत के बाद फिर पसरा मातम, एक और मौत

पुलिस के अनुसार बराल निवासी हरभजन अगलोई में ओमान से आए युवक के शव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहा था । रास्ते में रोयल के पास अपने रिश्तेदार का इंतजार कर रहा था । उसी समय तेज गति से आ रही थार गाड़ी ने साइड में खड़े वृद्ध को टक्कर मार दी । जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया ।