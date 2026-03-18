ईरान-इजरायल युद्ध में सीकर के विक्रम की मौत, बहनों की शादी के लिए गया था कमाने, शव देख चीख उठीं बहनें, ‘भैया किसके भरोसे छोड़ गए’

मंगलवार को अगलोई गांव में गमगीन माहौल में विक्रम का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में सैकड़ों ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर ग्रामीण की आंख नम थी और गुस्सा भी, कि कैसे दो देशों की जंग में एक निर्दोष भारतीय मजदूर की जान चली गई। चिता को मुखाग्नि देते समय परिजनों की चीख-पुकार ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल दहला दिया।