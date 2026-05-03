Rajasthan Crime: दोस्ती के बाद छात्रा से बोला- हरियाणा का बदमाश हूं, घरवालों को मार दूंगा; लाखों के जेवरात हड़पे

रुपए नहीं देने पर चैटिंग व फोटो वायरल करने की धमकियां देने लगा। धमकी से युवती डर गई और उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। आरोपी युवक ने कहा कि घर से जेवरात लेकर आने काे कहा। फिर युवती ने करीब एक साल में घर से लाखों रुपए के जेवरात लाकर आरोपी को दे दिए। इसके बावजूद भी आरोपी युवक युवती को रुपए व जेवरात लाकर देने की धमकियां देता रहा। परिवार के पूछने पर युवती ने सारा घटनाक्रम बता दिया। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है।