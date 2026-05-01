सुबह पहुंचे जिम्मेदार, चिकित्सकों की बनाई टीम, जनाना अस्पताल का लिया जायजा

सीकर. जिला मुख्यालय के सबसे जनाना अस्पताल की अव्यवस्थाओं की पोल खुलते ही प्रशासन हरकत में आ गया है। राजस्थान पत्रिका में खबर के प्रकाशन के बाद गुरुवार सुबह ही सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के अधिकारी और चिकित्सक कल्याण अस्पताल पहुंच गए और टीम के साथ जनाना अस्पताल का जायजा लेकर व्यवस्थाओं की हकीकत देखी। टीम ने अस्पताल में बंद कूलर, डक्टिंग और वाटर कूलर सहित मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और पीडब्लूडी की टीम ने बंद उपकरणों को शुरू करने के लिए एस्टीमेट तैयार किया गया। मौजूदा हालात व मरीजों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी उपकरण की सूची तैयार की। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने पीडब्लूडी से चौबीस घंटे में अब तक खर्च की गई राशि के बिल देने के निर्देश दिए। गौरतलब है अस्पताल में पीडब्लूडी चौकी बनाने के समय एस्टीमेट के अनुसार अस्पताल ने मेडिकल रीलिफ सोसाइटी के जरिए एक करोड़ बीस लाख रुपए का भुगतान किया था।