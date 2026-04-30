दावे राहत के लेकिन जमीनी हकीकत उलट, जिम्मेदारों की अनदेखी की सजा भुगत रहे मरीज

सीकर. चिकित्सा विभाग ने भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए सरकारी अस्पतालों में मरीजों को राहत दिलाने के दावे किए हो लेकिन हकीकत यह है कि नेहरू पार्क के पास बना जिले का सबसे बड़े सरकारी जनाना अस्पताल इस भीषण गर्मी में संकट का केंद्र बना हुआ है। हाल यह है कि इस अस्पताल में पीने के पानी तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। मरीजों और उनके परिजनों को बाहर से पानी खरीदकर लाना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि अस्पताल के लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर, एमटीसी वार्ड जैसे संवेदनशील स्थानों के एयर कंडीशनर तक बंद पड़े हैं। जहां जिंदगी बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहीं गर्म हवा मरीजों की परेशानी बढ़ा रही है। आश्चर्य की बात है कि विभाग के जिम्मेदारों की अनदेखी और ढीलपोल का फायदा उठाकर ठेकेदार ने अब तक एयरकंडीशन तो दूर डक्टिंग तक की मरम्मत या सफाई नहीं करवाई है। यही हाल चौकी में आने वाली अन्य शिकायतों का है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार ठेकेदार जिस तरह से अनदेखी कर रहा है उस लिहाज से गर्मी के इस सीजन में पूरा काम होना बेहद मुश्किल है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में नेहरू पार्क के पास जनाना अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। उस समय पूरे अस्पताल को डक्टिंग प्रणाली से जोड़ा गया था।