कवायद: ओपीडी से इंडोर तक दवा की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन



सीकर. मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध कल्याण अस्पताल में मरीजों की सुविधा और दवा वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव होने जा रहा है। अस्पताल में पंजीयन काउंटर पर लेजर प्रिंटर और दवा केन्द्रों पर रोलर स्कैनर लगाए जाएंगे। लम्बे समय बाद हुई कवायद के तहत अस्पताल की ओपीडी की पर्ची से दवा लेने ओर वितरण का पूरा रेकार्ड ऑनलाइन रहेगा। अच्छी बात है कि इससे निशुल्क योजना की 15 से 20% तक दवाओं की अनावश्यक खपत पर रोक लगेगी।दवाएं लेने के लिए मरीज को बार-बार पर्ची की फोटो कॉपी नहीं करवानी होगी। वहीं अस्पताल और विभाग को समय रहते ही दवाओं की खपत का सटीक आंकड़ा मिलेगा। रोजाना ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या के आधार पर दवाओं की डिमांड तय होगी। जिससे अस्पतालों में किसी विशेष दवा के स्टॉक की कमी या अधिकता का फौरन पता चलेगा। वहीं फर्जी या डुप्लीकेट पर्चियों के जरिए दवा लेने पर काफी हद तक अंकुश लग जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो अगले माह तक कल्याण अस्पताल में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। जिससे दवा काउंटर और जांच केन्द्रों के बाहर लगने वाली लम्बी कतारों में लगने से मरीजों को काफी हद तक राहत मिल जाएगी।