एक्शन में आई राजस्थान पुलिस, गेस्ट हाउस में घुसकर लाठी-सरियों से मारपीट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

Khatu Shyamji Guest House Assault: खाटूश्यामजी तीर्थ में स्थित दांतारामगढ़ रोड पर स्थित एक गेस्ट हाउस में शुक्रवार तड़के हुए विवाद और हिंसक घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है।