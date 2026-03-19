सीकर में यहां 40 फीट चौड़ी होगी सड़क, हटने लगा अतिक्रमण, 150 से ज्यादा लोगों को दिए थे नोटिस

इसके बाद इलाके के लोगों की नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा से बातचीत हुई थी। इसके बाद बुधवार को इलाके के कई लोगों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने खुद के स्तर पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद से मौहलत भी मांगी है। दूसरी तरफ नगर परिषद की ओर से इलाके के लोगों से लगातार सम्पर्क कर समझाइश भी की जा रही है। नगर परिषद टीम की ओर से अगले चरण में बसंत विहार व रामपुरा रोड पर इसी तरह से अभियान शुरू किया जाएगा।